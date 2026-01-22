Chevrolet показала дешевого конкурента Renault Kangoo и Opel Combo за $11 000 (фото)

Представлен новый Chevrolet Damas второго поколения. Бюджетная коммерческая модель просторная внутри и экономичная.

Фургон и минивэн Chevrolet Damas презентовали в Узбекистане, ведь именно там будут выпускать коммерческие авто. Об этом сообщается на сайте предприятия UzAuto Motors.

Пассажирский Chevrolet Damas Move Фото: Chevrolet

Напомним, что именно на этом заводе (ранее он назывался UZ-Daewoo) собирали Daewoo Matiz для Украины, а также автомобили Ravon. Цена Chevrolet Damas стартует с $11 000 за грузовую версию Max и $11 500 — за пассажирский вариант Move.

Фургон Chevrolet Damas Max Фото: Chevrolet

Новый Chevrolet Damas — не полностью самостоятельная модель: это экспортная версия китайского Wuling Hongguang V. В этом нет ничего удивительного, ведь Wuling, как и Chevrolet, входит в концерн General Motors. Коммерческое авто является дешевой альтернативой Citroen Berlingo, Renault Kangoo или Opel Combo. Оно достигает 4425 мм в длину при колесной базе 2850 мм.

Базовая комплектация включает кондиционер и магнитолу Фото: Chevrolet

Минивэн Chevrolet Damas Move предлагается в версиях на 7 и 8 мест и имеет 496-литровый багажник. Фургон имеет грузовой отсек объемом 3050 л и может перевозить до 650 кг.

Базовая комплектация Chevrolet Damas включает кондиционер, магнитолу, 2 подушки безопасности и ABS. Более дорогая версия добавляет двухзонный климат-контроль, электростеклоподъемники, литые диски и систему стабилизации.

Chevrolet Damas Move доступен в версиях на 7 и 8 мест Фото: Chevrolet

Новый Chevrolet Damas 2026 предлагают с бензиновыми двигателями объемом 1,2 л (81 л.с.) и 1,5 л (103 л.с.) и механической КПП. Расход топлива у более мощной версии — 6,5 л/100 км. У него задний привод и дисковые передние и барабанные задние тормоза.

