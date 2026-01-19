Hyundai презентовала недорогой автодом для двоих в футуристическом стиле (фото)
Минивэн Hyundai Staria получил оригинальную модификацию. Его превратили в уютный и недорогой дом на колесах.
Новый Hyundai Staria Camper дебютировал в статусе концепта на выставке домов на колесах в Штутгарте и автопроизводитель планирует запустить его в производство. Об этом сообщается на сайте Hyundai.
Футуристический минивэн Hyundai Staria получил подъемную крышу для увеличения внутреннего пространства и раскладной тент. В его салоне передние сиденья разворачиваются на 180 градусов, а кресла второго и третьего ряда раскладываются и образуют двуспальную кровать. Также есть два раскладных стола и несколько шкафов.
Кроме того, оборудовали небольшую кухню с холодильником, индукционной плитой и раковиной. Установили даже портативный душ с баком для воды. Окна Hyundai Staria могут менять степень тонировки.
Для управления различными функциями новый автодом Hyundai Staria Camper оснастили специальным планшетом. Электрооборудование питается от дополнительной батареи и от солнечных панелей на крыше.
В Hyundai заявили, что серийный дом на колесах может даже получить электрическую установку. Как известно, недавно как раз презентовали электромобиль Hyundai Staria с запасом хода 400 км.
