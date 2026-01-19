Hyundai презентовала недорогой автодом для двоих в футуристическом стиле (фото)

Минивэн Hyundai Staria получил оригинальную модификацию. Его превратили в уютный и недорогой дом на колесах.

Новый Hyundai Staria Camper дебютировал в статусе концепта на выставке домов на колесах в Штутгарте и автопроизводитель планирует запустить его в производство. Об этом сообщается на сайте Hyundai.

Дом на колесах планируют запустить в серию Фото: Hyundai

Футуристический минивэн Hyundai Staria получил подъемную крышу для увеличения внутреннего пространства и раскладной тент. В его салоне передние сиденья разворачиваются на 180 градусов, а кресла второго и третьего ряда раскладываются и образуют двуспальную кровать. Также есть два раскладных стола и несколько шкафов.

Кроме того, оборудовали небольшую кухню с холодильником, индукционной плитой и раковиной. Установили даже портативный душ с баком для воды. Окна Hyundai Staria могут менять степень тонировки.

В салоне раскладываются сиденья Автодом получил портативную кухню Авто имеет два раскладных стола Hyundai Staria Camper оснастили портативным душем

Для управления различными функциями новый автодом Hyundai Staria Camper оснастили специальным планшетом. Электрооборудование питается от дополнительной батареи и от солнечных панелей на крыше.

В Hyundai заявили, что серийный дом на колесах может даже получить электрическую установку. Как известно, недавно как раз презентовали электромобиль Hyundai Staria с запасом хода 400 км.

Также Фокус рассказывал о недорогом внедорожном автодоме на базе Nissan X-Trail.