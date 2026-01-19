Hyundai презентувала недорогий автодім для двох у футуристичному стилі (фото)

Мінівен Hyundai Staria отримав оригінальну модифікацію. Його перетворили на затишний і недорогий дім на колесах.

Новий Hyundai Staria Camper дебютував у статусі концепту на виставці будинків на колесах у Штутгарті і автовиробник планує запустити його у виробництво. Про це повідомляється на сайті Hyundai.

Дім на колесах планують запустити в серію Фото: Hyundai

Футуристичний мінівен Hyundai Staria отримав піднімний дах для збільшення внутрішнього простору та розкладний тент. У його салоні передні сидіння розвертаються на 180 градусів, а крісла другого та третього ряду розкладаються і утворюють двоспальне ліжко. Також є два розкладних столи і кілька шаф.

Важливо

Палац на колесах: який вигляд має найдорожчий автодім у світі за $5 мільйонів (фото)

Крім того, обладнали невелику кухню з холодильником, індукційною плитою та раковиною. Встановили навіть портативний душ із баком для води. Вікна Hyundai Staria можуть змінювати ступінь тонування.

Відео дня

У салоні розкладаються сидіння Автодім отримав портативну кухню Авто має два розкладних столи Hyundai Staria Camper оснастили портативним душем

Для управління різноманітними функціями новий автодім Hyundai Staria Camper оснастили спеціальним планшетом. Електрообладнання живиться від додаткової батареї та від сонячних панелей на даху.

У Hyundai заявили, що серійний дім на колесах може навіть отримати електричну установку. Як відомо, нещодавно якраз презентували електромобіль Hyundai Staria із запасом ходу 400 км.

Також Фокус розповідав про недорогий позашляховий автодім на базі Nissan X-Trail.