Chevrolet показала дешевого конкурента Renault Kangoo і Opel Combo за $11 000 (фото)

Представлено новий Chevrolet Damas другого покоління. Бюджетна комерційна модель простора всередині та економічна.

Фургон і мінівен Chevrolet Damas презентували в Узбекистані, адже саме там випускатимуть комерційні авто. Про це повідомляється на сайті підприємства UzAuto Motors.

Пасажирський Chevrolet Damas Move Фото: Chevrolet

Нагадаємо, що саме на цьому заводі (раніше він називався UZ-Daewoo) збирали Daewoo Matiz для України, а також автомобілі Ravon. Ціна Chevrolet Damas стартує з $11 000 за вантажну версію Max і $11 500 — за пасажирський варіант Move.

Фургон Chevrolet Damas Max Фото: Chevrolet

Новий Chevrolet Damas — не є повністю самостійна модель: це експортна версія китайського Wuling Hongguang V. У цьому немає нічого дивного, адже Wuling, як і Chevrolet, входить до концерну General Motors. Комерційне авто є дешевою альтернативою Citroen Berlingo, Renault Kangoo чи Opel Combo. Воно сягає 4425 мм завдовжки при колісній базі 2850 мм.

Базова комплектація включає кондиціонер і магнітолу Фото: Chevrolet

Мінівен Chevrolet Damas Move пропонують у версіях на 7 та 8 місць і він має 496-літровий багажник. Фургон має вантажний відсік об'ємом 3050 л і може перевозити до 650 кг.

Базова комплектація Chevrolet Damas включає кондиціонер, магнітолу, 2 подушки безпеки та ABS. Дорожча версія додає двозонний клімат-контроль, електросклопідіймачі, литі диски і систему стабілізації.

Chevrolet Damas Move доступний у версіях на 7 і 8 місць Фото: Chevrolet

Новий Chevrolet Damas 2026 пропонують із бензиновими двигунами об'ємом 1,2 л (81 к. с.) та 1,5 л (103 к. с.) та механічною КПП. Витрата пального у потужнішій версії — 6,5 л/100 км. У нього задній привід і дискові передні та барабанні задні гальма.

До речі, нещодавно дебютував сімейний кросовер від General Motors за $8500, який має гібридну та електричну версії.

Також Фокус розповідав, що в Україні з'явився електрифікований мінівен від Huawei.