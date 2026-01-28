Дешевле "Дастера": презентован первый электропикап Chery (фото)

Первый пикап Chery получил электрическую модификацию Rely R08. Она недорогая и имеет запас хода до 510 км.

Новый Chery Rely R08 поступил в продажу в Китае по цене от 127 800 до 158 800 юаней ($18 300 — 22 700). Об этом сообщает сайт Autohome.

Запас хода электрокара достигает 510 км Фото: autohome.com.cn

Электромобиль Chery Himla предлагают в 204-сильной заднеприводной и 408-сильной полноприводной версиях. Разгон до 100 км/ч занимает 8,8 и 5,0 с, соответственно.

В салоне установили большой тачскрин Фото: autohome.com.cn

На выбор предлагаются батареи емкостью 66,5 и 88 кВт∙ч. Запас хода электрокара составляет от 405 до 510 км.

Важно

Запас хода — 1500 км: Chery готовит инновационный электрокар с твердотельной батареей (фото)

Электрический пикап Chery Himla внешне не отличается от дизельной версии, которая продается и в Украине. Модель предлагается в четырехдверных вариантах длиной 5,33 и 5,61 м: длина грузовой платформы составляет 1,53 и 1,81 м, соответственно.

Відео дня

В салоне установили узкий цифровой щиток приборов и большой (12,3 или 15,6 дюйма) тачскрин. Базовая комплектация Chery Rely R08 включает бесключевой доступ, парктроник, камеру заднего вида, круиз-контроль, датчики дождя и света. Более дорогие версии получили набор систем безопасности.

Ранее Фокус рассказывал о мощном семейном кроссовере Chery с расходом 3,9 л на 100 км.

Также мы рассказывали о новом пикапе Mitsubishi L200 2026.