Запас хода — 1500 км: Chery готовит инновационный электрокар с твердотельной батареей (фото)

Chery в 2026 году презентует свой первый электромобиль с твердотельной батареей. Премиальная модель будет иметь запас хода 1500 км и не будет бояться мороза -30 градусов.

Инновационный электромобиль Chery представят под брендом Exeed и назовут Liefeng. Его массовое производство стартует в 2027 году, сообщает сайт CarNewsChina.

Новый Exeed Liefeng — премиальный электрический универсал длиной примерно 5 метров. Автомобиль отличается рубленым дизайном и имеет клиновидный силуэт.

Запас хода Exeed Liefeng достигнет 1500 км Фото: Chery

Электромобиль Exeed Liefeng получит инновационную твердотельную батарею с плотностью энергии 600 Вт∙ч на кг. Для сравнения: в современных литий-ионных батареях этот показатель значительно меньше — 150-250 Вт∙ч на кг.

Твердотельная батарея обеспечит электрокару Exeed Liefeng запас хода примерно 1500 км. К тому же, она менее чувствительна к экстремальным температурам — держит заряд в мороз -30 градусов по Цельсию и не боится сильного нагрева.

Универсал сможет разгоняться до сотни за 3 с Фото: Chery

Устойчивость к высоким температурам и 800-вольтовое электрооборудование позволят сверхбыструю зарядку. Кроме того, известно, что новый Exeed Liefeng сможет разгоняться до 100 км/ч за 3 с и развивать 260 км/ч.

Кстати, на европейском рынке вскоре появится первый в мире электрокар с твердотельной батареей.

Также Фокус рассказывал, что твердотельный аккумулятор установили на серийный эстонский электробайк.