Запас хода — 1500 км: Chery готовит инновационный электрокар с твердотельной батареей (фото)
Chery в 2026 году презентует свой первый электромобиль с твердотельной батареей. Премиальная модель будет иметь запас хода 1500 км и не будет бояться мороза -30 градусов.
Инновационный электромобиль Chery представят под брендом Exeed и назовут Liefeng. Его массовое производство стартует в 2027 году, сообщает сайт CarNewsChina.
Новый Exeed Liefeng — премиальный электрический универсал длиной примерно 5 метров. Автомобиль отличается рубленым дизайном и имеет клиновидный силуэт.
Электромобиль Exeed Liefeng получит инновационную твердотельную батарею с плотностью энергии 600 Вт∙ч на кг. Для сравнения: в современных литий-ионных батареях этот показатель значительно меньше — 150-250 Вт∙ч на кг.Важно
Твердотельная батарея обеспечит электрокару Exeed Liefeng запас хода примерно 1500 км. К тому же, она менее чувствительна к экстремальным температурам — держит заряд в мороз -30 градусов по Цельсию и не боится сильного нагрева.
Устойчивость к высоким температурам и 800-вольтовое электрооборудование позволят сверхбыструю зарядку. Кроме того, известно, что новый Exeed Liefeng сможет разгоняться до 100 км/ч за 3 с и развивать 260 км/ч.
Кстати, на европейском рынке вскоре появится первый в мире электрокар с твердотельной батареей.
Также Фокус рассказывал, что твердотельный аккумулятор установили на серийный эстонский электробайк.