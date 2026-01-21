Запас ходу — 1500 км: Chery готує інноваційний електрокар із твердотілою батареєю (фото)
Chery у 2026 році презентує свій перший електромобіль із твердотілою батареєю. Преміальна модель матиме запас ходу 1500 км і не боятиметься морозу -30 градусів.
Інноваційний електромобіль Chery представлять під брендом Exeed та назвуть Liefeng. Його масове виробництво стартує в 2027 році, повідомляє сайт CarNewsChina.
Новий Exeed Liefeng — преміальний електричний універсал завдовжки приблизно 5 метрів. Автомобіль вирізняється рубаним дизайном та має клиноподібний силует.
Електромобіль Exeed Liefeng отримає інноваційну твердотілу батарею з густиною енергії 600 Вт∙год на кг. Для порівняння: в сучасних літій-іонних батареях цей показник значно менший — 150-250 Вт∙год на кг.Важливо
Твердотіла батарея забезпечить електрокару Exeed Liefeng запас ходу приблизно 1500 км. До того ж, вона менш чутлива до екстремальних температур — тримає заряд у мороз -30 градусів за Цельсієм та не боїться сильного нагріву.
Стійкість до високих температур та 800-вольтне електрообладнання дозволять надшвидку зарядку. Крім того, відомо, що новий Exeed Liefeng зможе розганятися до 100 км/год за 3 с і розвивати 260 км/год.
До речі, на європейському ринку невдовзі з'явиться перший у світі електрокар із твердотілою батареєю.
Також Фокус розповідав, що твердотілий акумулятор встановили на серійний естонський електробайк.