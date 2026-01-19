Підтримайте нас RU
350 сил і витрата 3,9 л/100 км: на ринок виходить недорогий сімейний кросовер Chery (фото)

Chery Fulwin T9L
Chery Fulwin T9L — плагін-гібридний сімейний кросовер | Фото: autohome.com.cn

Новий Chery Fulwin T9L надходить у продаж. Сімейний кросовер багато оснащений та отримав потужну і економічну гібридну установку.

Кросовер Chery Fulwin T9L уже доступний для попереднього замовлення, однак його ціна наразі не розголошується. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Chery Fulwin T9
Авто вирізняється обтічним дизайном
Фото: autohome.com.cn

Новий Chery Fulwin T9L – обтічний кросовер D-класу із плавними формами кузова. У нього виражений "ніс", розкосі фари та аркоподібний дах.

Розміри Chery Fulwin T9L:

  • довжина – 4870 мм;
  • ширина – 1930мм;
  • висота – 1710 мм;
  • колісна база – 2920 мм.
Салон Chery Fulwin T9L
Кросовер отримав великий 17,3-дюймовий тачскрін
Фото: autohome.com.cn

У салоні Chery Fulwin T9L встановили цифровий щиток приладів та великий 17,3-дюймовий тачскрін. Як передні, так і задні крісла мають електропривід, підігрів та вентиляцію, також комплектація включає холодильник, систему напівавтономного руху та акустику з 23 динаміками.

Відео дня
Салон Chery Fulwin T9
Як передні, так і задні крісла мають електропривід, підігрів та вентиляцію
Фото: autohome.com.cn

Плагін-гібрид Chery Fulwin T9L отримав 1,5-літрову бензинову турбочетвірку та пару електромоторів загальною потужністю 350 сил. Він здатен розігнатися до 100 км/год приблизно за 5 с і розвинути 240 км/год. Кросовер витрачає 3,9 л на 100 км у комбінованому циклі і може проїхати 230 км на електротязі.

Раніше Фокус розповідав про новий сімейний кросовер від General Motors за $8500, який має плагін-гібридну та електричну версії.

Також ми писали про доступний сімейний електрокросовер Nissan за ціною Duster.