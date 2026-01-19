350 сил і витрата 3,9 л/100 км: на ринок виходить недорогий сімейний кросовер Chery (фото)

Новий Chery Fulwin T9L надходить у продаж. Сімейний кросовер багато оснащений та отримав потужну і економічну гібридну установку.

Кросовер Chery Fulwin T9L уже доступний для попереднього замовлення, однак його ціна наразі не розголошується. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Авто вирізняється обтічним дизайном Фото: autohome.com.cn

Новий Chery Fulwin T9L – обтічний кросовер D-класу із плавними формами кузова. У нього виражений "ніс", розкосі фари та аркоподібний дах.

Розміри Chery Fulwin T9L:

довжина – 4870 мм;

ширина – 1930мм;

висота – 1710 мм;

колісна база – 2920 мм.

Кросовер отримав великий 17,3-дюймовий тачскрін Фото: autohome.com.cn

У салоні Chery Fulwin T9L встановили цифровий щиток приладів та великий 17,3-дюймовий тачскрін. Як передні, так і задні крісла мають електропривід, підігрів та вентиляцію, також комплектація включає холодильник, систему напівавтономного руху та акустику з 23 динаміками.

Як передні, так і задні крісла мають електропривід, підігрів та вентиляцію Фото: autohome.com.cn

Плагін-гібрид Chery Fulwin T9L отримав 1,5-літрову бензинову турбочетвірку та пару електромоторів загальною потужністю 350 сил. Він здатен розігнатися до 100 км/год приблизно за 5 с і розвинути 240 км/год. Кросовер витрачає 3,9 л на 100 км у комбінованому циклі і може проїхати 230 км на електротязі.

