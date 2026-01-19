Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Авто

350 сил и расход 3,9 л/100 км: на рынок выходит недорогой семейный кроссовер Chery (фото)

Chery Fulwin T9L
Chery Fulwin T9L — плагин-гибридный семейный кроссовер | Фото: autohome.com.cn

Новый Chery Fulwin T9L поступает в продажу. Семейный кроссовер богато оснащен и получил мощную и экономичную гибридную установку.

Кроссовер Chery Fulwin T9L уже доступен для предварительного заказа, однако его цена пока не разглашается. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Chery Fulwin T9
Авто отличается обтекаемым дизайном
Фото: autohome.com.cn

Новый Chery Fulwin T9L — обтекаемый кроссовер D-класса с плавными формами кузова. У него выраженный "нос", раскосые фары и аркообразная крыша.

Важно
Chery представила оригинальные электрифицированные модели премиум-класса с автопилотом (фото)
Chery представила оригинальные электрифицированные модели премиум-класса с автопилотом (фото)

Размеры Chery Fulwin T9L:

  • длина — 4870 мм;
  • ширина — 1930мм;
  • высота — 1710 мм;
  • колесная база — 2920 мм.
Салон Chery Fulwin T9L
Кроссовер получил большой 17,3-дюймовый тачскрин
Фото: autohome.com.cn

В салоне Chery Fulwin T9L установили цифровой щиток приборов и большой 17,3-дюймовый тачскрин. Как передние, так и задние кресла имеют электропривод, подогрев и вентиляцию, также комплектация включает холодильник, систему полуавтономного движения и акустику с 23 динамиками.

Відео дня
Салон Chery Fulwin T9
Как передние, так и задние кресла имеют электропривод, подогрев и вентиляцию
Фото: autohome.com.cn

Плагин-гибрид Chery Fulwin T9L получил 1,5-литровую бензиновую турбочетверку и пару электромоторов общей мощностью 350 сил. Он способен разогнаться до 100 км/ч примерно за 5 с и развить 240 км/ч. Кроссовер расходует 3,9 л на 100 км в комбинированном цикле и может проехать 230 км на электротяге.

Ранее Фокус рассказывал о новом семейном кроссовере от General Motors за $8500, который имеет плагин-гибридную и электрическую версии.

Также мы писали о доступном семейном электрокроссовере Nissan по цене Duster.