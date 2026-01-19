350 сил и расход 3,9 л/100 км: на рынок выходит недорогой семейный кроссовер Chery (фото)

Новый Chery Fulwin T9L поступает в продажу. Семейный кроссовер богато оснащен и получил мощную и экономичную гибридную установку.

Кроссовер Chery Fulwin T9L уже доступен для предварительного заказа, однако его цена пока не разглашается. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Авто отличается обтекаемым дизайном Фото: autohome.com.cn

Новый Chery Fulwin T9L — обтекаемый кроссовер D-класса с плавными формами кузова. У него выраженный "нос", раскосые фары и аркообразная крыша.

Важно

Размеры Chery Fulwin T9L:

длина — 4870 мм;

ширина — 1930мм;

высота — 1710 мм;

колесная база — 2920 мм.

Кроссовер получил большой 17,3-дюймовый тачскрин Фото: autohome.com.cn

В салоне Chery Fulwin T9L установили цифровой щиток приборов и большой 17,3-дюймовый тачскрин. Как передние, так и задние кресла имеют электропривод, подогрев и вентиляцию, также комплектация включает холодильник, систему полуавтономного движения и акустику с 23 динамиками.

Как передние, так и задние кресла имеют электропривод, подогрев и вентиляцию Фото: autohome.com.cn

Плагин-гибрид Chery Fulwin T9L получил 1,5-литровую бензиновую турбочетверку и пару электромоторов общей мощностью 350 сил. Он способен разогнаться до 100 км/ч примерно за 5 с и развить 240 км/ч. Кроссовер расходует 3,9 л на 100 км в комбинированном цикле и может проехать 230 км на электротяге.

