Chery представила оригинальные электрифицированные модели премиум-класса с автопилотом (фото)

Chery готовит серьезное расширение линейки своего премиального бренда Exeed. Ожидаются новые электрифицированные кроссоверы и универсалы.

Новые модели Exeed от Chery презентовали в Китае. Они выйдут на рынок в 2026-2027 годах, сообщает сайт CarNewsChina. Это плагин-гибриды и электрокары, оснащенные автопилотом третьего уровня, который позволяет не следить за дорогой.

Exeed ES7 GT

Exeed ES7 GT Фото: CarNewsChina

Новый Exeed ES7 GT поступит в продажу через 10 месяцев и станет первым универсалом марки. Плагин-гибридная установка с генератором позволит разгоняться до сотни за 3 с, а общий запас хода на бензине и электротяге достигнет 1700 км. 1000-вольтная архитектура позволит добавить 450 км всего за 5 минут зарядки.

Exeed ES8

Exeed ES8 Фото: CarNewsChina

Спортивный универсал Exeed ES8 дебютирует в 2027 году и будет иметь продуманную аэродинамику — коэффициент лобового сопротивления составит 0,22. Электрокар оснастят твердотельной батареей, которая обеспечит запас хода в 1000 км. Также он получит мультимедийную систему от Huawei и управляемые задние колеса.

Відео дня

Exeed ET8

Exeed ET8 Фото: CarNewsChina

Шестиместный кроссовер Exeed ET8 также представят в 2027 году. Авто с брутальным дизайном получит массаж сидений и мощную акустику с 31 динамиком.

Важно

"Небесная лестница" не покорилась новому кроссоверу Chery: он скатился вниз с горы (видео)

Exeed ET9

Exeed ET9 Фото: CarNewsChina

Последним выйдет на рынок большой кроссовер Exeed ET9, который похож на Rolls-Royce Cullinan. Он также шестиместный, а его кресла поворачиваются. Задние двери открываются против движения, а крышка багажника — двухсекционная.

Кстати, недавно на рынок вышел электромобиль Ford Bronco.

Также Фокус рассказывал об эпатажном электрокаре Jaguar.