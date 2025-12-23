Chery представила оригінальні електрифіковані моделі преміумкласу з автопілотом (фото)

Chery готує серйозне розширення лінійки свого преміального бренду Exeed. Очікуються нові електрифіковані кросовери та універсали.

Нові моделі Exeed від Chery презентували в Китаї. Вони вийдуть на ринок у 2026-2027 роках, повідомляє сайт CarNewsChina. Це плагін-гібриди та електрокари, оснащені автопілотом третього рівня, який дозволяє не стежити за дорогою.

Exeed ES7 GT

Exeed ES7 GT Фото: CarNewsChina

Новий Exeed ES7 GT надійде в продаж за 10 місяців і стане першим універсалом марки. Плагін-гібридна установка з генератором дозволить розганятися до сотні за 3 с, а загальний запас ходу на бензині та електротязі сягне 1700 км. 1000-вольтна архітектура дозволить додати 450 км усього за 5 хвилин зарядки.

Exeed ES8

Exeed ES8 Фото: CarNewsChina

Спортивний універсал Exeed ES8 дебютує в 2027 році та матиме продуману аеродинаміку — коефіцієнт лобового опору складе 0,22. Електрокар оснастять твердотілою батареєю, яка забезпечить запас ходу в 1000 км. Також він отримає мультимедійну систему від Huawei та керовані задні колеса.

Exeed ET8

Exeed ET8 Фото: CarNewsChina

Шестимісний кросовер Exeed ET8 також представлять у 2027 році. Авто з брутальним дизайном отримає масаж сидінь та потужну акустику з 31 динаміком.

Exeed ET9

Exeed ET9 Фото: CarNewsChina

Останнім вийде на ринок великий кросовер Exeed ET9, який схожий на Rolls-Royce Cullinan. Він також шестимісний, а його крісла повертаються. Задні двері відкриваються проти руху, а кришка багажника — двосекційна.

