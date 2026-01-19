У Європі з'явиться перший у світі електрокар із інноваційною твердотілою батареєю (фото)

Новий MG4 другого покоління продаватимуть у Європі. Електрокар оснастили першою у світі твердотілою батареєю.

Електромобіль MG4 2026 почнуть продавати на європейському ринку з лютого і спочатку він з'явиться на батьківщині бренду — у Великій Британії. Про це повідомляє видання Auto Express.

Електрокар першим у світі отримав твердотілу батарею Фото: MG

Новий електрокар MG уже пройшов європейські краш-тести від EuroNCAP і отримав максимальну оцінку в 5 зірок. Стартова ціна MG4 становитиме менш ніж 25 000 фунтів стерлінгів ($33 500).

Новий MG4 вже пройшов європейські краш-тести Фото: EuroNCAP

Примітно, що нова модель продаватиметься паралельно з MG4 першого покоління. Саме тому її назвуть MG4 Urban.

Електромобіль MG4 2026, характеристики і подробиці

Новий MG4 Urban суттєво відрізняється від попередника. Він не лише має інакший обтічніший дизайн і довший на 10 см, а й вирізняється передньопривідним компонуванням (нинішній MG4 задньопривідний).

Електрокар MG4 буде недорогим Фото: CarNewsChina

Наразі не відомо, які саме версії першими вийдуть на європейський ринок. Електромобіль MG4 Urban оснащений 163-сильним мотором і доступний із батареями ємністю 42,8 та 53,9 кВт∙год, причому більший акумулятор — твердотілий (уперше на серійному авто). Запас ходу MG4 Urban з інноваційною батареєю сягає 530 км.

