В Европе появится первый в мире электрокар с инновационной твердотельной батареей (фото)

Новый MG4 второго поколения будет продаваться в Европе. Электрокар оснастили первой в мире твердотельной батареей.

Электромобиль MG4 2026 начнут продавать на европейском рынке с февраля и сначала он появится на родине бренда — в Великобритании. Об этом сообщает издание Auto Express.

Электрокар первым в мире получил твердотельную батарею Фото: MG

Новый электрокар MG уже прошел европейские краш-тесты от EuroNCAP и получил максимальную оценку в 5 звезд. Стартовая цена MG4 составит менее 25 000 фунтов стерлингов ($33 500).

Новый MG4 уже прошел европейские краш-тесты Фото: EuroNCAP

Примечательно, что новая модель будет продаваться параллельно с MG4 первого поколения. Именно поэтому ее назовут MG4 Urban.

Электромобиль MG4 2026, характеристики и подробности

Новый MG4 Urban существенно отличается от предшественника. Он не только имеет иной обтекаемый дизайн и длиннее на 10 см, но и отличается переднеприводной компоновкой (нынешний MG4 заднеприводный).

Электрокар MG4 будет недорогим Фото: CarNewsChina

Пока не известно, какие именно версии первыми выйдут на европейский рынок. Электромобиль MG4 Urban оснащен 163-сильным мотором и доступен с батареями емкостью 42,8 и 53,9 кВт∙ч, причем больший аккумулятор — твердотельный(впервые на серийном авто). Запас хода MG4 Urban с инновационной батареей достигает 530 км.

