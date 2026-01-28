Дешевший за "Дастер": презентовано перший електропікап Chery (фото)

Перший пікап Chery отримав електричну модифікацію Rely R08. Вона недорога та має запас ходу до 510 км.

Новий Chery Rely R08 надійшов у продаж в Китаї за ціною від 127 800 до 158 800 юанів ($18 300 – 22 700). Про це повідомляє сайт Autohome.

Запас ходу електрокара сягає 510 км Фото: autohome.com.cn

Електромобіль Chery Himla пропонують у 204-сильній задньопривідній та 408-сильній повнопривідній версіях. Розгін до 100 км/год займає 8,8 та 5,0 с, відповідно.

У салоні встановили великий тачскрін Фото: autohome.com.cn

На вибір пропонують батареї ємністю 66,5 та 88 кВт∙год. Запас ходу електрокара становить від 405 до 510 км.

Електричний пікап Chery Himla зовні не відрізняється від дизельної версії, яка продається і в Україні. Модель пропонують у чотиридверних варіантах завдовжки 5,33 та 5,61 м: довжина вантажної платформи становить 1,53 та 1,81 м, відповідно.

У салоні встановили вузький цифровий щиток приладів та великий (12,3 або 15,6 дюйма) тачскрін. Базова комплектація Chery Rely R08 включає безключовий доступ, парктронік, камеру заднього виду, круїз-контроль, датчики дощу та світла. Дорожчі версії отримали набір систем безпеки.

