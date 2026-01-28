Сплагіатили в Маска: новий російський фургон виявився клоном Tesla Cybertruck (фото)

У Росії скопіювали дизайн Tesla Cybertruck для нового електричного фургона "Руссо-Балт". Він виявився дорожчим за оригінал.

Виробництво комерційного електромобіля "Руссо-Балт" анонсують із 2027 року. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Варто відзначити, що проєкт не має нічого спільного із розкішними автомобілями "Руссо-Балт", які випускали в Ризі на початку ХХ сторіччя. Примітно, що наразі правами на цей бренд володіє латвійська компанія Dartz. Утім, вона не має ніякого відношення до фургона, адже він розроблений стартапом із міста Перм.

Фургон оцінили в $85 000

Фургон "Руссо-Балт" сягає 5,9 м завдовжки та має вантжопідйомність 1000 кг. У його рубаних лініях та тонких діодних фарах одразу вгадується пікап Tesla Cybertruck. Мало того, кузовні панелі також є сталевими і нефарбованими — як на творінні Ілона Маска.

Салон "Руссо-Балт" не показали, проте зазначається, що усередині встановлять 14-дюймовий тачскрін. Комплектація включатиме пневмопідвіску, камери кругового огляду, підігрів сидінь, керма і лобового скла.

Електромобіль оснащений 200-сильним мотором та батареєю ємністю 115 кВт∙год, а його запас ходу становить 400 км. Також обіцяють випустити 400-сильну плагін-гібридну версію.

Анонсований запас ходу електрокара становить 400 км

Ціна "Руссо-Балт" стартуватиме з 6,5 млн рублів, тобто $85 000. Отже, російський клон Tesla Cybertruck виявився дорожчим за оригінал: пікап зараз коштує від $79 990, є потужнішим та має більший запас ходу.

