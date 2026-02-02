В Україні з'явився недорогий електричний фургон за $26 тисяч (фото)
В Україні стартували продажі JAC Van V10. Доступний комерційний електромобіль може перевозити понад тонну вантажу і має запас ходу 280 км.
Новий JAC Van V10 – недорогий електричний фургон для міської логістики. Про нього розповіли на сайті Auto-Consulting.
Легкий вантажний електромобіль JAC Van V10 завозять в Україну неофіційно з Китаю. Ціна JAC V10 становить 26 000 доларів.
Фургон JAC Van V10 (також відомий як VAN Baolu) випускають із 2024 року. Повна маса електрокара становить 3,3 тонни, а вантажність – 1,39 тонни. Об’єм багажного відсіку – 10 кубометрів.
Розміри JAC Van V10:
- довжина – 5780 мм;
- ширина – 1860 мм;
- висота – 2340 мм;
- колісна база – 3380 мм.
У салоні встановлено два екрани на передній панелі, а комплектація JAC Van V10 включає кондиціонер, парктронік та електросклопідіймачі.
Комерційний електромобіль JAC оснащений мотором, який розвиває 105 к. с. (77 кВт) та 230 Н∙м. Максимальна швидкість становить 90 км/год.
Із літій-залізо-фосфатною (LFP) батареєю CATL ємністю 53,58 кВт∙год запас ходу складає 280 км, а швидка зарядка на 30-80% займає приблизно 30 хвилин.
Між іншим, нещодавно на український ринок вийшов електрифікований мінівен від JAC і Huawei із запасом ходу 1150 км.
Також Фокус розповідав, що продажі авто з Китаю в Україні встановили новий рекорд.