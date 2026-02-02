В Україні з'явився недорогий електричний фургон за $26 тисяч (фото)

В Україні стартували продажі JAC Van V10. Доступний комерційний електромобіль може перевозити понад тонну вантажу і має запас ходу 280 км.

Новий JAC Van V10 – недорогий електричний фургон для міської логістики. Про нього розповіли на сайті Auto-Consulting.

Легкий вантажний електромобіль JAC Van V10 завозять в Україну неофіційно з Китаю. Ціна JAC V10 становить 26 000 доларів.

Запас ходу JAC V10 становить 280 км Фото: autohome.com.cn

Фургон JAC Van V10 (також відомий як VAN Baolu) випускають із 2024 року. Повна маса електрокара становить 3,3 тонни, а вантажність – 1,39 тонни. Об’єм багажного відсіку – 10 кубометрів.

Розміри JAC Van V10:

довжина – 5780 мм;

ширина – 1860 мм;

висота – 2340 мм;

колісна база – 3380 мм.

На передній панелі встановили два екрани Фото: autohome.com.cn

У салоні встановлено два екрани на передній панелі, а комплектація JAC Van V10 включає кондиціонер, парктронік та електросклопідіймачі.

Відео дня

Важливо

Сплагіатили в Маска: новий російський фургон виявився клоном Tesla Cybertruck (фото)

Комерційний електромобіль JAC оснащений мотором, який розвиває 105 к. с. (77 кВт) та 230 Н∙м. Максимальна швидкість становить 90 км/год.

Об"єм вантажного відсіку – 10 кубометрів Фото: autohome.com.cn

Із літій-залізо-фосфатною (LFP) батареєю CATL ємністю 53,58 кВт∙год запас ходу складає 280 км, а швидка зарядка на 30-80% займає приблизно 30 хвилин.

Між іншим, нещодавно на український ринок вийшов електрифікований мінівен від JAC і Huawei із запасом ходу 1150 км.

Також Фокус розповідав, що продажі авто з Китаю в Україні встановили новий рекорд.