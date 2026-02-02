Авторинок України почав рік зі змін і зростання: найпопулярніші марки та моделі (фото)

2026 рік почався для українського авторинку стрімким зростанням продажів. Електрокари все ще купують, попри скасування пільг.

За січень українці придбали 5,1 тис. нових легкових автомобілів. Це найкращий січневий результат за останні три роки, повідомляє асоціація "Укравтопром".

Звісно, січень виявився не настільки успішним, як рекордний грудень 2025 року. Утім, порівняно із січнем минулого року відзначається зростання продажів на 19,5%.

Renault Duster залишається лідером на ринку Фото: Renault

Лідерство на ринку повернула собі Toyota. Попри скасування пільгового розмитнення електромобілів із 2026 року, вони все ще користувалися попитом і друге місце в рейтингу найпопулярніших марок посів BYD зі зростанням на 117%.

Важливо

Топ10 популярних брендів авто в Україні за січень 2026 року:

Toyota — 845 проданих авто (+25%). BYD — 548 од. (+117%). Renault — 439 од. (+31%). Skoda — 368 од. (+23%). Volkswagen — 359 од. (+99%). Hyundai — 289 од. (+56%). BMW — 190 од. (-42%). Mazda — 185 од. (+57%). Suzuki — 175 од. (-1%). Nissan — 173 од. (+9%).

Найпопулярніше авто в Україні незмінне — кросовер Renault Duster, який став лідером і за результатами 2025 року.

Раніше Фокус повідомляв, що на український ринок вийшов недорогий електричний фургон за $26 000.

Також ми розповідали про найпопулярніші автомобілі у світі.