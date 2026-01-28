В авангарді електрифікації: Україна стала одним із лідерів Європи за продажами електрокарів

Україна в 2025 році продемонструвала одні з кращих у Європі темпів розвитку ринку електромобілів. Частка нових електрокарів на нашому ринку сягнула майже 30%.

За 2025 рік в Україні продали 24,4 тис. нових електромобілів, що на 112,8% більше, аніж роком раніше. Такі темпи є одними з кращих у Європі, повідомляє інформаційно-аналітична група Auto-Consulting.

За часткою електрокарів на ринку Україна потрапила до топ 10 лідерів Європи Фото: autoconsulting.ua

Вищі темпи зростання торік продемонстрували лише Польща (+161%) та Ісландія (+125%). Отже, Україна — у трійці лідерів.

Електромобілі в Україні склали 29,3% нових авто і за цим показником Україна — в топ 10 країн-лідерів (посідає 9 місце в Європі). У 2024 році наш ринок був на 15 місці з часткою нових електрокарів у 16,1%.

Важливо

Бум на електрокари і повернення на довоєнний рівень: яким був авторинок України у 2025 році

Найвищою ця частка є у Норвегії — там 95,9% нових авто в 2025 році були електромобілями. Середній показник по Європі — 19,5%.

Відео дня

За кількістю проданих електромобілів Україна є 16-ю в Європі Фото: autoconsulting.ua

Якщо порівняти абсолютні цифри продаж, то український ринок електрокарів — 16-й у Європі (торік Україна була на 18 місці). Найбільше електромобілів у 2025 році продали у Німеччині (545 142 од.), Великій Британії (473 348) та Франції (326 922).

Раніше Фокус розповідав про найпопулярніші автомобілі у світі за 2025 рік. На глобальному ринку — новий лідер.

Також ми писали, які електрокари купували в Європі у 2025 році.