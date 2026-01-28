В авангарде электрификации: Украина стала одним из лидеров Европы по продажам электрокаров

Украина в 2025 году продемонстрировала одни из лучших в Европе темпов развития рынка электромобилей. Доля новых электрокаров на нашем рынке достигла почти 30%.

За 2025 год в Украине продали 24,4 тыс. новых электромобилей, что на 112,8% больше, чем годом ранее. Такие темпы являются одними из лучших в Европе, сообщает информационно-аналитическая группа Auto-Consulting.

По доле электрокаров на рынке Украина попала в топ 10 лидеров Европы Фото: autoconsulting.ua

Более высокие темпы роста в прошлом году продемонстрировали только Польша (+161%) и Исландия (+125%). Итак, Украина — в тройке лидеров.

Электромобили в Украине составили 29,3% новых авто и по этому показателю Украина — в топ 10 стран-лидеров (занимает 9 место в Европе). В 2024 году наш рынок был на 15 месте с долей новых электрокаров в 16,1%.

Важно

Бум на электрокары и возвращение на довоенный уровень: каким был авторынок Украины в 2025 году

Самой высокой эта доля является в Норвегии — там 95,9% новых авто в 2025 году были электромобилями. Средний показатель по Европе — 19,5%.

По количеству проданных электромобилей Украина является 16-й в Европе Фото: autoconsulting.ua

Если сравнить абсолютные цифры продаж, то украинский рынок электрокаров — 16-й в Европе (в прошлом году Украина была на 18 месте). Больше всего электромобилей в 2025 году продали в Германии (545 142 ед.), Великобритании (473 348) и Франции (326 922).

