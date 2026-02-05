Volkswagen отказывается от знаменитого семейного собрата Golf: причина известна (фото)

Volkswagen Touran вскоре снимут с производства. Новое поколение компактного минивэна не планируется.

Минивэн Volkswagen Touran прекратят производить в 2026 году. Эту информацию подтвердил испанский импортер Volkswagen сайту Motor.es.

Причина отказа от модели понятна — спрос на нее резко снизился. Если в 2007 году продали почти 200 тыс. VW Touran, то в последние годы — примерно по 30 тыс.

Volkswagen Touran выпускается с 2003 года Фото: Volkswagen

В этом нет ничего удивительного — семейные покупатели все чаще выбирают кроссоверы. Постепенно минивэны исчезают с европейского рынка или превращаются в кроссоверы, как новые Renault Scenic и Mitsubishi Grandis.

К тому же, нынешний минивэн Volkswagen Touran — долгожитель, ведь дебютировал еще в 2015 году. Он не будет соответствовать новым нормам безопасности, которые вскоре вступят в силу в ЕС. Палитру модели сократили и теперь она доступна только с 1,5-литровым бензиновым турбомотором на 150 л. с. и 2,0-литровым 122-сильным турбодизелем. Цена VW Touran 2026 стартует с 43 760 евро.

Напомним, что Volkswagen Touran дебютировал в 2003 году. Минивэн построен на агрегатах VW Golf.

В линейке Volkswagen все еще остаются минивэн Caddy, а также крупные Multivan и Transporter, причем последний — недавно получил яркую спортивную версию.

