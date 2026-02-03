3,5 с до сотни и запас хода 800 км: Volkswagen показал стильный электровнедорожник (фото)
Volkswagen презентовал новую версию электрического внедорожника Scout Traveler. Он подготовлен к серьезному бездорожью и имеет запас хода 800 км.
Новый Scout Traveler Pacific Mist намекает, что серийное производство не за горами — оно стартует с конца 2026 или в начале 2027 года. Подробности новинки раскрыли на сайте автопроизводителя.
Электромобиль Scout Traveler сохраняет классический внедорожный дизайн с высоким капотом и вертикальными задними стойками. Версия Pacific Mist отличается 35-дюймовыми шинами BFGoodrich T/A KO3 на особых 22-дюймовых дисках, а также багажником на крыше и боксом сзади.
Новый Scout Traveler Pacific Mist покрасили в специальный голубой цвет, а салон отделали коричневой кожей и джинсовой тканью. Крыша авто сдвигается.
Характеристики Scout Traveler Pacific Mist не раскрывают, однако отмечается, что его электрическая установка дополнена бензиновым генератором, который обеспечивает запас хода более 800 км.Важно
Электрический внедорожник Scout от Volkswagen — подробности модели
Концерн Volkswagen восстановил знаменитый внедорожник International Scout 1961 года в новом формате — теперь это электрокар. Основным его конкурентом станет Rivian R1S/T.
Предложат два варианта модели — 5,28-метровый внедорожник Scout Traveller и пикап Terra длиной 5,82 м. Оба доступны в версиях на 5 и 6 мест (с трехместным передним диваном).
Для Scout готовят сверхмощную силовую установку на 800 вольт, которая позволит стартовать до сотни за 3,5 с и буксировать прицеп массой до 4,5 тонн. Полный привод дополнили блокировкой дифференциалов, а клиренс составляет 300 мм. Цена Scout будет стартовать примерно с $60 000.
Между прочим, недавно впервые заметили новый Volkswagen ID.4 2027.
Также Фокус рассказывал о новом внедорожнике Suzuki Jimny 2026.