3,5 с до сотни и запас хода 800 км: Volkswagen показал стильный электровнедорожник (фото)

Volkswagen презентовал новую версию электрического внедорожника Scout Traveler. Он подготовлен к серьезному бездорожью и имеет запас хода 800 км.

Новый Scout Traveler Pacific Mist намекает, что серийное производство не за горами — оно стартует с конца 2026 или в начале 2027 года. Подробности новинки раскрыли на сайте автопроизводителя.

Запас хода электрокара составляет 800 км Фото: Volkswagen

Электромобиль Scout Traveler сохраняет классический внедорожный дизайн с высоким капотом и вертикальными задними стойками. Версия Pacific Mist отличается 35-дюймовыми шинами BFGoodrich T/A KO3 на особых 22-дюймовых дисках, а также багажником на крыше и боксом сзади.

Scout Traveller вскоре станет серийным Фото: Volkswagen

Новый Scout Traveler Pacific Mist покрасили в специальный голубой цвет, а салон отделали коричневой кожей и джинсовой тканью. Крыша авто сдвигается.

Відео дня

Салон отделали коричневой кожей и джинсовой тканью Фото: Volkswagen

Характеристики Scout Traveler Pacific Mist не раскрывают, однако отмечается, что его электрическая установка дополнена бензиновым генератором, который обеспечивает запас хода более 800 км.

Важно

Электрокар следующего поколения: в производство поступил новый Volkswagen ID.Unyx 07 (фото)

Электрический внедорожник Scout от Volkswagen — подробности модели

Концерн Volkswagen восстановил знаменитый внедорожник International Scout 1961 года в новом формате — теперь это электрокар. Основным его конкурентом станет Rivian R1S/T.

Классический International Harvester Scout Фото: Wikipedia

Предложат два варианта модели — 5,28-метровый внедорожник Scout Traveller и пикап Terra длиной 5,82 м. Оба доступны в версиях на 5 и 6 мест (с трехместным передним диваном).

В линейке Scout сейчас две модели — пикап и внедорожник

Для Scout готовят сверхмощную силовую установку на 800 вольт, которая позволит стартовать до сотни за 3,5 с и буксировать прицеп массой до 4,5 тонн. Полный привод дополнили блокировкой дифференциалов, а клиренс составляет 300 мм. Цена Scout будет стартовать примерно с $60 000.

Между прочим, недавно впервые заметили новый Volkswagen ID.4 2027.

Также Фокус рассказывал о новом внедорожнике Suzuki Jimny 2026.