Электрокар следующего поколения: в производство поступил новый Volkswagen ID.Unyx 07 (фото)
Стартовало производство доступного электрокара Volkswagen ID.Unyx 07. Необычный кросс-седан имеет запас хода более 550 км.
Электромобиль Volkswagen ID.Unyx 07 — первый представитель целого семейства моделей, построенных на новой платформе CEA. Их будут выпускать в Китае, сообщает сайт Autoevolution.
Электрическая архитектура CEA разработана совместно Volkswagen и Xpeng. Она дешевле в производстве, ведь имеет на 30% меньше контроллеров, а также поддерживает беспроводные обновления программного обеспечения и систему полуавтономного движения. Вскоре дебютирует еще одна модель на платформе CEA — большой электрокроссовер Volkswagen ID.Unyx 08.
Новый Volkswagen ID.Unyx 07 — нетипичный кросс-седан с увеличенным клиренсом и защитным пластиковым обвесом. Внешне он напоминает популярный в Украине кроссовер Volkswagen ID.Unyx — имеет раскосые фары и рельефные боковины. Авто несколько больше VW Jetta.
Размеры Volkswagen ID.Unyx 07:
- длина — 4853 мм;
- ширина — 1852 мм;
- высота — 1566 мм;
- колесная база — 2826 мм.
Салон авто еще не показали, зато раскрыли основные характеристики Volkswagen ID.Unyx 07. Седан дебютировал в заднеприводном 231-сильном исполнении с батареей емкостью 59,9 кВтч. Запас хода VW ID.Unyx 07 составляет 558 км.
