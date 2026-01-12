Альтернатива VW Jetta за $15 000: Volkswagen готовит доступный молодежный седан (фото)
В интернет попали первые фото Volkswagen Sagitar S. Недорогой седан С-класса предложат с бензиновыми двигателями мощностью до 160 сил.
Новый Volkswagen Sagitar S дебютирует в ближайшие месяцы и будет выпускаться в Китае. Об этом сообщается на сайте ITHome.
Седан С-класса не имеет ничего общего с презентованным недавно Volkswagen Sagitar L, ведь будет дешевле (примерно от $15 000) и отличается по дизайну. У него тонкая решетка радиатора и узкие раскосые фары, а фонари соединены диодной полосой. Во внешности преобладают грани.
К тому же, седан Volkswagen Sagitar S более компактный и по размерам близок к VW Jetta.
Габариты Volkswagen Sagitar S:
- длина — 4702 мм;
- ширина — 1815 мм;
- высота — 1484 мм;
- колесная база — 2688 мм;
- масса — 1300-1377 кг.
Салон Volkswagen Sagitar S не показали, но сообщается, что недорогое авто получит панорамную крышу и атмосферную подсветку с изменяемыми цветами.
Новый Volkswagen Sagitar S предложат с 1,5-литровыми бензиновыми двигателями — атмосферным 110-сильным и 160-сильным с турбонаддувом. Максимальная скорость составляет 190 и 200 км/ч, соответственно.
