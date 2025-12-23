Новый недорогой седан Nissan рассекретили до презентации (фото)

В интернет попали фото Nissan Versa 2026. Доступный компактный седан кардинально изменится внешне.

Новый Nissan Versa заметили во время рекламной фотосессии в Мексике. Презентация недорогой модели состоится в ближайшие недели, сообщает сайт Carscoops.

Седан Nissan Versa пройдет основательную модернизацию и существенно изменится внешне. Судя по фото, его дизайн стал более футуристичным и выдержан в духе нового кроссовера Nissan Murano.

Nissan Versa сохранит 1,6-литровый двигатель Фото: carscoops.com

Новый Nissan Versa получил узкую решетку радиатора и двухуровневую светодиодную оптику. Кроме того, заменили фонари, бамперы и крышку багажника.

Салон Nissan Versa 2026 не показали. Ожидается, что седан получит цифровую панель приборов и увеличенный сенсорный дисплей, а базовую комплектацию пополнят новые системы безопасности.

Силовой агрегат Nissan Versa не претерпит изменений. Бюджетная модель сохранит 1,6-литровую бензиновую четверку мощностью 124 л. с. и вариатор.

Новый седан останется доступной моделью. Сейчас цена Nissan Versa в США в базовой версии составляет 18 600 долларов — это самое дешевое авто на американском рынке.

