Новий недорогий седан Nissan розсекретили до презентації (фото)

В інтернет потрапили фото Nissan Versa 2026. Доступний компактний седан кардинально зміниться зовні.

Новий Nissan Versa помітили під час рекламної фотосесії в Мексиці. Презентація недорогої моделі відбудеться у найближчі тижні, повідомляє сайт Carscoops.

Седан Nissan Versa пройде ґрунтовну модернізацію і суттєво зміниться зовні. Судячи з фото, його дизайн став більш футуристичним і витриманий у дусі нового кросовера Nissan Murano.

Nissan Versa збереже 1,6-літровий двигун Фото: carscoops.com

Новий Nissan Versa отримав вузьку решітку радіатора та дворівневу світлодіодну оптику. Крім того, замінили ліхтарі, бампери та кришку багажника.

Салон Nissan Versa 2026 не показали. Очікується, що седан отримає цифрову панель приладів та збільшений сенсорний дисплей, а базову комплектацію поповнять нові системи безпеки.

Силовий агрегат Nissan Versa не зазнає змін. Бюджетна модель збереже 1,6-літрову бензинову четвірку потужністю 124 к. с. та варіатор.

Новий седан залишиться доступною моделлю. Зараз ціна Nissan Versa в США у базовій версії становить 18 600 доларів – це найдешевше авто на американському ринку.

