Альтернатива VW Jetta за $15 000: Volkswagen готує доступний молодіжний седан (фото)

В інтернет потрапили перші фото Volkswagen Sagitar S. Недорогий седан С-класу запропонують із бензиновими двигунами потужністю до 160 сил.

Новий Volkswagen Sagitar S дебютує в найближчі місяці та випускатиметься у Китаї. Про це повідомляється на сайті ITHome.

Седан С-класу не має нічого спільного із презентованим недавно Volkswagen Sagitar L, адже буде дешевшим (приблизно від $15 000) та відрізняється за дизайном. У нього тонка решітка радіатора і вузькі розкосі фари, а ліхтарі з’єднані діодною смугою. У зовнішності переважають грані.

Авто отримає двигуни потужністю до 160 сил Фото: ithome.com

До того ж, седан Volkswagen Sagitar S компактніший і за розмірами близький до VW Jetta.

Габарити Volkswagen Sagitar S:

довжина – 4702 мм;

ширина – 1815 мм;

висота – 1484 мм;

колісна база – 2688 мм;

маса – 1300-1377 кг.

Важливо

Тест-драйв нового кросовера Volkswagen Tayron: Tiguan на максималках

Салон Volkswagen Sagitar S не показали, але повідомляється, що недороге авто отримає панорамний дах та атмосферне підсвічування зі змінними кольорами.

Відео дня

Новий Volkswagen Sagitar S запропонують із 1,5-літровими бензиновими двигунами – атмосферним 110-сильним та 160-сильним із турбонаддувом. Максимальна швидкість становить 190 і 200 км/год, відповідно.

До речі, нещодавно розсекретили найбільший кросовер Volkswagen із витратою 6 л на 100 км.

Також Фокус розповідав про новий доступний седан Nissan.