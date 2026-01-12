Альтернатива VW Jetta за $15 000: Volkswagen готує доступний молодіжний седан (фото)
В інтернет потрапили перші фото Volkswagen Sagitar S. Недорогий седан С-класу запропонують із бензиновими двигунами потужністю до 160 сил.
Новий Volkswagen Sagitar S дебютує в найближчі місяці та випускатиметься у Китаї. Про це повідомляється на сайті ITHome.
Седан С-класу не має нічого спільного із презентованим недавно Volkswagen Sagitar L, адже буде дешевшим (приблизно від $15 000) та відрізняється за дизайном. У нього тонка решітка радіатора і вузькі розкосі фари, а ліхтарі з’єднані діодною смугою. У зовнішності переважають грані.
До того ж, седан Volkswagen Sagitar S компактніший і за розмірами близький до VW Jetta.
Габарити Volkswagen Sagitar S:
- довжина – 4702 мм;
- ширина – 1815 мм;
- висота – 1484 мм;
- колісна база – 2688 мм;
- маса – 1300-1377 кг.
Салон Volkswagen Sagitar S не показали, але повідомляється, що недороге авто отримає панорамний дах та атмосферне підсвічування зі змінними кольорами.
Новий Volkswagen Sagitar S запропонують із 1,5-літровими бензиновими двигунами – атмосферним 110-сильним та 160-сильним із турбонаддувом. Максимальна швидкість становить 190 і 200 км/год, відповідно.
