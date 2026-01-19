Новый Volkswagen ID.4 2027 впервые заметили на дорогах (фото)

Электромобиль Volkswagen ID.4 ожидают серьезные изменения. Кроссовер существенно изменится внешне и получит новую "начинку".

Новый Volkswagen ID.4 заметили во время тестов за полярным кругом. Модернизированный электрокроссовер должны презентовать в конце 2026 года, сообщает сайт Autoevolution.

Кроссовер выпустят на обновленной платформе Фото: autoevolution.com

Обновление Volkswagen ID.4 будет довольно основательным, поэтому речь может идти даже о новом поколении модели. Мало того, появилась информация, что модель переименуют в Volkswagen ID.Tiguan — по аналогии с VW ID.Polo.

Важно

Дело в том, что электрокроссовер Volkswagen ID.4 переведут на усовершенствованную платформу MEB+. На шпионских фото обращают на себя внимание измененная передняя часть в стиле младшего брата VW ID.Cross и классические дверные ручки.

В салоне обещают больше физических переключателей. Мультимедийную систему дополнят искусственным интеллектом.

Электрокроссовер получит новые батареи Фото: autoevolution.com

Силовые установки Volkswagen ID.4 на 286 и 340 л. с. могут остаться, а вот батареи электрокара точно будут новыми. Базовый вариант получит новую LFP-батарею и будет иметь запас хода более 400 км, а в более дорогих версиях установят аккумуляторы типа NMC и они смогут преодолевать более 560 км без подзарядки.

