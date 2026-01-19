Новий Volkswagen ID.4 2027 вперше помітили на дорогах (фото)
На електромобіль Volkswagen ID.4 очікують серйозні зміни. Кросовер суттєво зміниться зовні та отримає нову "начинку".
Новий Volkswagen ID.4 помітили під час тестів за полярним колом. Модернізований електрокросовер повинні презентувати в кінці 2026 року, повідомляє сайт Autoevolution.
Оновлення Volkswagen ID.4 буде доволі ґрунтовним, тому мова може йти навіть про нове покоління моделі. Мало того, з'явилася інформація, що модель перейменують у Volkswagen ID.Tiguan — за аналогією з VW ID.Polo.Важливо
Річ у тім, що електрокросовер Volkswagen ID.4 переведуть на вдосконалену платформу MEB+. На шпигунських фото звертають на себе увагу змінена передня частина у стилі молодшого брата VW ID.Cross та класичні дверні ручки.
У салоні обіцяють більше фізичних перемикачів. Мультимедійну систему доповнять штучним інтелектом.
Силові установки Volkswagen ID.4 на 286 та 340 к. с. можуть залишитися, а от батареї електрокара точно будуть новими. Базовий варіант отримає нову LFP-батарею і матиме запас ходу понад 400 км, а в дорожчих версіях встановлять акумулятори типу NMC і вони зможуть долати понад 560 км без підзарядки.
