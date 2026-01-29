Електрокар наступного покоління: у виробництво надійшов новий Volkswagen ID.Unyx 07 (фото)

Стартувало виробництво доступного електрокара Volkswagen ID.Unyx 07. Незвичний крос-седан має запас ходу понад 550 км.

Електромобіль Volkswagen ID.Unyx 07 — перший представник цілого сімейства моделей, збудованих на новій платформі CEA. Їх випускатимуть у Китаї, повідомляє сайт Autoevolution.

Електрокар став першою моделлю на новій платформі СЕА Фото: Volkswagen

Електрична архітектура CEA розроблена спільно Volkswagen та Xpeng. Вона дешевша у виробництві, адже має на 30% менше контролерів, а також підтримує бездротові оновлення програмного забезпечення і систему напівавтономного руху. Невдовзі дебютує ще одна модель на платформі CEA — великий електрокросовер Volkswagen ID.Unyx 08.

Седан має підвищений кліренс і пластиковий обвіс Фото: Volkswagen

Новий Volkswagen ID.Unyx 07 — нетиповий крос-седан зі збільшеним кліренсом і захисним пластиковим обвісом. Зовні він нагадує популярний в Україні кросовер Volkswagen ID.Unyx — має розкосі фари та рельєфні боковини. Авто дещо більше за VW Jetta.

Розміри Volkswagen ID.Unyx 07:

довжина – 4853 мм;

ширина – 1852 мм;

висота – 1566 мм;

колісна база – 2826 мм.

Запас ходу Volkswagen ID.Unyx 07 складає 558 км Фото: Volkswagen

Салон авто ще не показали, зате розкрили основні характеристики Volkswagen ID.Unyx 07. Седан дебютував у задньопривідному 231-сильному виконанні з батареєю ємністю 59,9 кВтгод. Запас ходу VW ID.Unyx 07 становить 558 км.

