3,5 с до сотні і запас ходу 800 км: Volkswagen показав стильний електропозашляховик (фото)

Volkswagen презентував нову версію електричного позашляховика Scout Traveler. Він підготовлений до серйозного бездоріжжя та має запас ходу 800 км.

Новий Scout Traveler Pacific Mist натякає, що серійне виробництво не за горами — воно стартує із кінця 2026 або на початку 2027 року. Подробиці новинки розкрили на сайті автовиробника.

Запас ходу електрокара становить 800 км Фото: Volkswagen

Електромобіль Scout Traveler зберігає класичний позашляховий дизайн із високим капотом та вертикальними задніми стійками. Версія Pacific Mist вирізняється 35-дюймовими шинами BFGoodrich T/A KO3 на особливих 22-дюймових дисках, а також багажником на даху та боксом ззаду.

Scout Traveller невдовзі стане серійним Фото: Volkswagen

Новий Scout Traveler Pacific Mist пофарбували в спеціальний блакитний колір, а салон оздобили коричневою шкірою та джинсовою тканиною. Дах авто зсувається.

Салон оздобили коричневою шкірою і джинсовою тканиною Фото: Volkswagen

Характеристики Scout Traveler Pacific Mist не розкривають, проте зазначається, що його електрична установка доповнена бензиновим генератором, який забезпечує запас ходу понад 800 км.

Концерн Volkswagen відновив знаменитий позашляховик International Scout 1961 року в новому форматі — тепер це електрокар. Основним його конкурентом стане Rivian R1S/T.

Класичний International Harvester Scout Фото: Wikipedia

Запропонують два варіанти моделі — 5,28-метровий позашляховик Scout Traveller та пікап Terra завдовжки 5,82 м. Обидва доступні у версіях на 5 та 6 місць (із тримісним переднім диваном).

У лінійці Scout наразі дві моделі — пікап і позашляховик

Для Scout готують надпотужну силову установку на 800 вольт, яка дозволятиме стартувати до сотні за 3,5 с та буксирувати причіп масою до 4,5 тонн. Повний привід доповнили блокуванням диференціалів, а кліренс становить 300 мм. Ціна Scout стартуватиме приблизно з $60 000.

