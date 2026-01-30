Представлено новий Suzuki Jimny 2026: як змінився доступний позашляховик (фото)
Презентовано новий Suzuki Jimny 2026. Культовий рамний позашляховик пройшов модернізацію і тепер багатше оснащений.
Оновлений позашляховик Suzuki Jimny уже вийшов на ринок Японії у подовженому п'ятидверному виконанні Nomade. Про це повідомляється на сайті автовиробника.
Відрізнити новий Suzuki Jimny зовні можна за зміненим переднім бампером. Крім того, позашляховику розширили палітру кольорів та запропонували нові колісні диски.
У салоні Suzuki Jimny встановили кольоровий дисплей бортового комп'ютера і більший 9-дюймовий тачскрін мультимедійної системи. Базову комплектацію поповнили адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування й утримання в смузі руху.Важливо
Силовий агрегат Suzuki Jimny 2026 залишився без змін, хоча пізніше на окремих ринках може з'явитися гібрид. Поки ж позашляховик оснащений 1,5-літровою бензиновою четвіркою потужністю 102 к. с.
Можна обрати 5-ступінчасту механічну або 4-ступінчасту автоматичну КПП, а повний привід доповнений знижувальною передачею. Ціна Suzuki Jimny Nomade в Японії становить 2 926 000 єн ($18 965), незалежно від типу коробки передач.
