Представлено новий Suzuki Jimny 2026: як змінився доступний позашляховик (фото)

Презентовано новий Suzuki Jimny 2026. Культовий рамний позашляховик пройшов модернізацію і тепер багатше оснащений.

Оновлений позашляховик Suzuki Jimny уже вийшов на ринок Японії у подовженому п'ятидверному виконанні Nomade. Про це повідомляється на сайті автовиробника.

Позашляховик зберіг 1,5-літровий двигун Фото: Suzuki

Відрізнити новий Suzuki Jimny зовні можна за зміненим переднім бампером. Крім того, позашляховику розширили палітру кольорів та запропонували нові колісні диски.

У салоні Suzuki Jimny встановили кольоровий дисплей бортового комп'ютера і більший 9-дюймовий тачскрін мультимедійної системи. Базову комплектацію поповнили адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування й утримання в смузі руху.

Важливо

Suzuki презентувала недорогого конкурента Duster із витратою 4,7 л на 100 км (фото)

Силовий агрегат Suzuki Jimny 2026 залишився без змін, хоча пізніше на окремих ринках може з'явитися гібрид. Поки ж позашляховик оснащений 1,5-літровою бензиновою четвіркою потужністю 102 к. с.

Відео дня

У салоні встановили нові екрани Фото: Suzuki

Можна обрати 5-ступінчасту механічну або 4-ступінчасту автоматичну КПП, а повний привід доповнений знижувальною передачею. Ціна Suzuki Jimny Nomade в Японії становить 2 926 000 єн ($18 965), незалежно від типу коробки передач.

Раніше Фокус розповідав про найпотужніший Toyota Land Cruiser в історії.

Також ми розповідали про найкращі позашляховики 2026 року.