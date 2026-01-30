Представлен новый Suzuki Jimny 2026: как изменился доступный внедорожник (фото)

Презентован новый Suzuki Jimny 2026. Культовый рамный внедорожник прошел модернизацию и теперь богаче оснащен.

Обновленный внедорожник Suzuki Jimny уже вышел на рынок Японии в удлиненном пятидверном исполнении Nomade. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Внедорожник сохранил 1,5-литровый двигатель Фото: Suzuki

Отличить новый Suzuki Jimny внешне можно по измененному переднему бамперу. Кроме того, внедорожнику расширили палитру цветов и предложили новые колесные диски.

В салоне Suzuki Jimny установили цветной дисплей бортового компьютера и более крупный 9-дюймовый тачскрин мультимедийной системы. Базовую комплектацию пополнили адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения и удержания в полосе движения.

Силовой агрегат Suzuki Jimny 2026 остался без изменений, хотя позже на отдельных рынках может появиться гибрид. Пока же внедорожник оснащен 1,5-литровой бензиновой четверкой мощностью 102 л. с.

В салоне установили новые экраны Фото: Suzuki

Можно выбрать 5-ступенчатую механическую или 4-ступенчатую автоматическую КПП, а полный привод дополнен понижающей передачей. Цена Suzuki Jimny Nomade в Японии составляет 2 926 000 иен ($18 965), независимо от типа коробки передач.

