Признали ошибку: Audi возродит свою самую популярную модель (фото)

Audi A4 вернется на рынок в ближайшие годы. Знаменитая модель сохранит двигатели внутреннего сгорания.

На возрождение A4 намекнул СЕО Audi Гернот Дельнер в комментарии австралийскому сайту The Drive. Он признал, что отказ от модели был ошибкой.

Как известно, новую модель D-класса решили переименовать в Audi A5. Дело в том, что в Audi изменили номенклатуру названий: модели с двигателями внутреннего сгорания планировали обозначать нечетными цифрами, а электрические четными.

Audi A4 прекратили выпускать в 2025 году

Поскольку планируется электромобиль Audi A4 e-tron (он появится в 2028 году), то и выпустили новый Audi A5. Впрочем, на практике это вызвало у покупателей путаницу, ведь ранее обозначение A5 носили купе и кабриолет.

В Audi решили все же отказаться от таких планов. Старший Audi A6 сохранил свое название и не стал A7 и выпускается параллельно с электрическим Audi A6 e-tron.

Итак, A5 планируют переименовать в Audi A4. Скорее всего это произойдет во время планового обновления модели в ближайшие годы.

Напомним, что именно Audi A4 — самая популярная модель марки. С 1994 по 2025 год выпустили более 8 миллионов авто пяти поколений.

