Hyundai отказывается от самой необычной модели: что предложат взамен

Пикап Hyundai Santa Cruz могут досрочно снять с производства. Оригинальная модель на базе Tucson не получит прямого преемника

Hyundai Santa Cruz нынешнего поколения планировали производить до второго квартала 2027 года, однако его производство могут остановить раньше. Об этом сообщает издание Automotive News.

Причиной такого шага является невысокий спрос на модель. В 2025 году продали 25 500 авто — на 20% меньше, чем годом ранее. В сегменте доминирует более доступный пикап Ford Maverick, который в прошлом году разошелся тиражом в 155 000 экземпляров.

По данным Automotive News, на складах дилеров собралось немало непроданных Hyundai Santa Cruz. Примечательно, что родственный кроссовер Hyundai Tucson, напротив, нарастил продажи в 2025 году и стал одним из самых популярных авто в мире.

Впрочем, полностью отказываться от пикапов в Hyundai не планируют. Южнокорейский автопроизводитель ведет разработку рамной модели и уже подтвердил, что она должна выйти на рынок в 2029 году.

Новый пикап Hyundai будет крупнее и более традиционным, чем Santa Cruz, который не имеет рамы и построен на платформе компактного кроссовера. Именно это, по мнению разработчиков, должно привлечь американцев, которые покупают больше всего рамных пикапов в мире.

