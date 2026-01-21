Hyundai отказывается от массовой дешевой модели: что предлагают взамен (фото)
Компактный Hyundai i10 снимают с производства. Новое поколение доступной модели не планируется.
На новый Hyundai i10 уже перестали принимать заказы, однако пока модель остается на европейском рынке, ведь еще есть автомобили на складах. Об этом сообщает сайт Electrek.
Производство Hyundai i10 на предприятии в Турции должно завершиться после выполнения всех предварительных заказов. После этого завод планируют переоборудовать под производство новой электрической модели — компактного Hyundai Ioniq 3.
Новый Hyundai Ioniq 3 не станет преемником i10, ведь он будет существенно больше. Вместо этого нишу займет компактный электромобиль Hyundai Inster, который недавно вышел и на украинский рынок.Важно
Причина отказа Hyundai i10 — низкая рентабельность компактных доступных авто с двигателями внутреннего сгорания в условиях новых строгих эконорм. Стоит отметить, что концерн Hyundai-Kia продолжит производство собрата i10 — Kia Picanto.
Hyundai i10 презентовали в 2007 году. Компактная модель стала популярной: за 19 лет выпустили более 3,3 миллиона авто трех поколений.
