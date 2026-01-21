Hyundai відмовляється від масової дешевої моделі: що пропонують натомість (фото)
Компактний Hyundai i10 знімають із виробництва. Нове покоління доступної моделі не планується.
На новий Hyundai i10 вже перестали приймати замовлення, проте поки модель залишається на європейському ринку, адже ще є автомобілі на складах. Про це повідомляє сайт Electrek.
Виробництво Hyundai i10 на підприємстві в Туреччині повинне завершитися після виконання всіх попередніх замовлень. Після цього завод планують переобладнати під виробництво нової електричної моделі — компактного Hyundai Ioniq 3.
Новий Hyundai Ioniq 3 не стане наступником i10, адже він буде суттєво більший. Натомість нішу займе компактний електромобіль Hyundai Inster, який нещодавно вийшов і на український ринок.Важливо
Причина відмови Hyundai i10 — низька рентабельність компактних доступних авто із двигунами внутрішнього згоряння в умовах нових суворих еконорм. Варто відзначити, що концерн Hyundai-Kia продовжить виробництво побратима i10 — Kia Picanto.
Hyundai i10 презентували у 2007 році. Компактна модель стала популярною: за 19 років випустили понад 3,3 мільйона авто трьох поколінь.
Раніше стало відомо, що з виробництва зняли найдешевший Dodge. Модель випускали всього три роки.
