Випускали всього 3 роки: Dodge знімає з виробництва найдешевшу модель (фото)

Кросовер Dodge Hornet зняли з виробництва. Найдоступніша модель марки стала жертвою політики адміністрації Дональда Трампа.

Dodge Hornet уже припинили випускати і цьогоріч він покине ринок після того, як розпродадуть залишки авто зі складів. Цю інформацію підтвердили представники американського автовиробника в коментарі сайту CarBuzz.

Причиною відмови від Dodge Hornet "змінами в політичному кліматі". Річ у тім, що кросовер Dodge Hornet — доступніший брат-близнюк Alfa Romeo Tonale і виробництво обох моделей налагодили в Італії. Запроваджені Дональдом Трампом митні тарифи у розмірі 25% зробили Dodge нерентабельним. Alfa Romeo при цьому продовжують виготовляти і нещодавно навіть оновили.

Модель випускали всього три роки Фото: Stellantis

Примітно, що новий Dodge Hornet — відносно свіжа модель, яку представили в 2022 році та запустили у виробництво з 2023. Навіть з урахуванням призупинення виробництва у середині 2025 року торік продали 9365 авто, тобто це друга за популярністю модель марки після Dodge Durango.

Відео дня

Важливо

Переосмислена легенда: культовий суперкар Honda повертають у виробництво (фото)

Кросовер Dodge Hornet випускали з 2,0-літровим бензиновим турбомотором потужністю 268 к. с. та з 288-сильною плагін-гібридною установкою. Обидві версії були повнопривідними.

Ціна Dodge Hornet стартує з $29 995, тобто це найдешевше авто марки. Після припинення її продажів у лінійці Dodge залишаться всього дві моделі — Charger і Durango.

Між іншим, нова модель Dodge стала кращим авто року в Північній Америці.

Також Фокус повідомляв, що Jaguar повністю припинив випуск авто.