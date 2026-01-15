Спорткар, кросовер і пікап: американці обрали найкращі авто року (фото)
У Північній Америці обрали кращі авто року. Серед переможців — спортивна модель, сімейний кросовер та нетиповий пікап.
Лауреатів премії North American Car, Truck and Utility Vehicle ("Північноамериканські авто, пікап та кросовер року") оголосили в рамках автошоу в Детройті. Про це повідомляється на сайті конкурсу.
Результати виявилися доволі несподіваними. Краще авто року в США – новий спортивний Dodge Charger, який випередив Nissan Sentra та відроджену Honda Prelude. Експерти з журі відзначили, що в лінійці моделі є седан та купе, потужні бензинові та електричні версії.Важливо
Кращий кросовер року – новий Hyundai Palisade, який переміг Lucid Gravity та Nissan Leaf. Він став просторішим і розкішнішим, а також отримав гібридну версію. А у сегменті пікапів кращим став оригінальний заряджений Ford Maverick Lobo, який залишив позаду оновлені Ram 1500 і 2500.
Конкурс North American Car, Truck and Utility Vehicle проводять із 1989 року. Кращі автомобілі року в Америці обирає журі з 50 автожурналістів із США та Канади. Торік перемогли Honda Civic Hybrid, Volkswagen ID.Buzz та Ford Ranger.
Між іншим, нещодавно краще авто року назвали і в Європі.
Також Фокус розповідав про найкращі автомобілі для жінок.