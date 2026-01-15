Спорткар, кроссовер и пикап: американцы выбрали лучшие авто года (фото)

В Северной Америке выбрали лучшие авто года. Среди победителей — спортивная модель, семейный кроссовер и нетипичный пикап.

Лауреатов премии North American Car, Truck and Utility Vehicle ("Североамериканские авто, пикап и кроссовер года") объявили в рамках автошоу в Детройте. Об этом сообщается на сайте конкурса.

Hyundai Palisade стал лучшим кроссовером Фото: Hyundai

Результаты оказались довольно неожиданными. Лучшее авто года в США — новый спортивный Dodge Charger, который опередил Nissan Sentra и возрожденную Honda Prelude. Эксперты из жюри отметили, что в линейке модели есть седан и купе, мощные бензиновые и электрические версии.

Лучший кроссовер года — новый Hyundai Palisade, который победил Lucid Gravity и Nissan Leaf. Он стал просторнее и роскошнее, а также получил гибридную версию. А в сегменте пикапов лучшим стал оригинальный заряженный Ford Maverick Lobo, который оставил позади обновленные Ram 1500 и 2500.

Ford Maverick Lobo первенствовал среди пикапов Фото: Ford

Конкурс North American Car, Truck and Utility Vehicle проводится с 1989 года. Лучшие автомобили года в Америке выбирает жюри из 50 автожурналистов из США и Канады. В прошлом году победили Honda Civic Hybrid, Volkswagen ID.Buzz и Ford Ranger.

