Безоговорочный фаворит: эксперты назвали лучшее европейское авто года (фото)

Мерседес CLA
Mercedes CLA стал авто года в Европе | Фото: Mercedes-Benz

Объявлен победитель премии European Car of the Year ("Европейский автомобиль года"). Впервые за полвека это Mercedes-Benz.

Лучшее авто года в Европе — новый Mercedes CLA. Церемония награждения прошла в рамках автошоу в Брюсселе, сообщается на сайте премии.

В голосовании Mercedes CLA победил с серьезным отрывом. Он набрал 320 баллов тогда, как "серебряный" призер Skoda Elroq — 220, а "бронзовый" Kia EV4 — 208.

авто года в Европе
Победителя объявили на автошоу в Брюсселе

Лучшие авто года в Европе — результаты голосования:

  1. Mercedes-Benz CLA — 320 баллов.
  2. Skoda Elroq — 220.
  3. Kia EV4 — 208.
  4. Citroen C5 Aircross — 207.
  5. FIAT Grande Panda — 200.
  6. Dacia Bigster — 170.
  7. Renault 4 E-Tech — 150.
Это первая победа в конкурсе для Mercedes-Benz с 1974 года (тогда выиграл седан S-Class). Эксперты из жюри чаще всего ставили Mercedes CLA на первое место в голосовании и отметили, что в линейке модели есть как гибридный вариант с ДВС, так и электрические версии.

Премия European Car of the Year вручается с 1964 года. Лучшие авто года в Европе выбирает жюри из 60 журналистов, представляющих 35 стран. В прошлом году победителем стал электромобиль Renault 5 E-Tech.

Между прочим, Mercedes CLA имеет шансы стать и лучшим авто года в мире, ведь есть среди претендентов на победу и в этом конкурсе.

Также Фокус рассказывал о лучших авто года в Японии.