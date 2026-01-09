Беззаперечний фаворит: експерти назвали краще європейське авто року (фото)
Оголошено переможця премії European Car of the Year ("Європейський автомобіль року"). Уперше за півсторіччя це Mercedes-Benz.
Краще авто року в Європі — новий Mercedes CLA. Церемонія нагородження пройшла в рамках автошоу в Брюсселі, повідомляється на сайті премії.
У голосуванні Mercedes CLA переміг із серйозним відривом. Він набрав 320 балів тоді, як "срібний" призер Skoda Elroq — 220, а "бронзовий" Kia EV4 — 208.
Найкращі авто року в Європі — результати голосування:
- Mercedes-Benz CLA — 320 балів.
- Skoda Elroq — 220.
- Kia EV4 — 208.
- Citroen C5 Aircross — 207.
- FIAT Grande Panda — 200.
- Dacia Bigster — 170.
- Renault 4 E-Tech — 150.
Це перша перемога в конкурсі для Mercedes-Benz із 1974 року (тоді виграв седан S-Class). Експерти з журі найчастіше ставили Mercedes CLA на перше місце в голосуванні та відзначили, що в лінійці моделі є як гібридний варіант із ДВЗ, так і електричні версії.
Премія European Car of the Year вручається з 1964 року. Кращі авто року в Європі обирає журі з 60 журналістів, які репрезентують 35 країн.Торік переможцем став електромобіль Renault 5 E-Tech.
Між іншим, Mercedes CLA має шанси стати і кращим авто року у світі, адже є серед претендентів на перемогу і в цьому конкурсі.
Також Фокус розповідав про найкращі авто року в Японії.