Беззаперечний фаворит: експерти назвали краще європейське авто року (фото)

Оголошено переможця премії European Car of the Year ("Європейський автомобіль року"). Уперше за півсторіччя це Mercedes-Benz.

Краще авто року в Європі — новий Mercedes CLA. Церемонія нагородження пройшла в рамках автошоу в Брюсселі, повідомляється на сайті премії.

У голосуванні Mercedes CLA переміг із серйозним відривом. Він набрав 320 балів тоді, як "срібний" призер Skoda Elroq — 220, а "бронзовий" Kia EV4 — 208.

Переможця оголосили на автошоу в Брюсселі

Найкращі авто року в Європі — результати голосування:

Mercedes-Benz CLA — 320 балів. Skoda Elroq — 220. Kia EV4 — 208. Citroen C5 Aircross — 207. FIAT Grande Panda — 200. Dacia Bigster — 170. Renault 4 E-Tech — 150.

Важливо

На голову вищі за конкурентів: названо кращі електромобілі 2026 року (фото)

Це перша перемога в конкурсі для Mercedes-Benz із 1974 року (тоді виграв седан S-Class). Експерти з журі найчастіше ставили Mercedes CLA на перше місце в голосуванні та відзначили, що в лінійці моделі є як гібридний варіант із ДВЗ, так і електричні версії.

Премія European Car of the Year вручається з 1964 року. Кращі авто року в Європі обирає журі з 60 журналістів, які репрезентують 35 країн.Торік переможцем став електромобіль Renault 5 E-Tech.

Відео дня

Між іншим, Mercedes CLA має шанси стати і кращим авто року у світі, адже є серед претендентів на перемогу і в цьому конкурсі.

Також Фокус розповідав про найкращі авто року в Японії.