Кроссоверы и электрокары: названы лучшие авто 2026 года для женщин (фото)
Объявлены лучшие авто 2026 года для женщин. В рейтинг вошли шесть новых моделей разных классов.
Организаторы премии Women's World Car Of The Year ("Женский всемирный автомобиль года") назвали финалистов конкурса, которые одновременно являются победителями в своих категориях. Об этом сообщается на сайте акции.
На звание лучшего авто года для женщин претендуют шесть моделей. Они уже получили награды в своих номинациях. Среди них — сразу три электрокара и Mercedes CLA, который имеет электрические версии. Кроме того, четыре финалиста — авто повышенной проходимости.
Лучшие авто для женщин в 2026 году:
- лучший городской автомобиль — Nissan Leaf;
- лучший большой автомобиль — Mercedes-Benz CLA;
- лучший эксклюзивный автомобиль — Lamborghini Temerario;
- лучший компактный кроссовер — Skoda Elroq;
- лучший большой кроссовер — Hyundai Ioniq 9;
- лучший внедорожник — Toyota 4Runner.
Кроме того, награду за технологии присудили Renault, а награду за отстаивание прав женщин получил Ford.
Именно один из шести финалистов станет лучшим женским авто года. Победителя премии Women's World Car Of The Year традиционно объявят 8 марта — в Международный день борьбы за права женщин.
Конкурс Women's World Car Of The Year проводится с 2010 года. Лучшие авто для женщин определяет жюри из 82 журналисток, которые представляют 55 стран мира. В прошлом году победителем стал кроссовер Hyundai Santa Fe.
