Кроссоверы и электрокары: названы лучшие авто 2026 года для женщин (фото)

Шесть финалистов поборются за звание лучшего женского авто года

Объявлены лучшие авто 2026 года для женщин. В рейтинг вошли шесть новых моделей разных классов.

Организаторы премии Women's World Car Of The Year ("Женский всемирный автомобиль года") назвали финалистов конкурса, которые одновременно являются победителями в своих категориях. Об этом сообщается на сайте акции.

На звание лучшего авто года для женщин претендуют шесть моделей. Они уже получили награды в своих номинациях. Среди них — сразу три электрокара и Mercedes CLA, который имеет электрические версии. Кроме того, четыре финалиста — авто повышенной проходимости.

Лучшие авто для женщин в 2026 году:

  • лучший городской автомобиль — Nissan Leaf;
  • лучший большой автомобиль — Mercedes-Benz CLA;
  • лучший эксклюзивный автомобиль — Lamborghini Temerario;
  • лучший компактный кроссовер — Skoda Elroq;
  • лучший большой кроссовер — Hyundai Ioniq 9;
  • лучший внедорожник — Toyota 4Runner.
Кроме того, награду за технологии присудили Renault, а награду за отстаивание прав женщин получил Ford.

Именно один из шести финалистов станет лучшим женским авто года. Победителя премии Women's World Car Of The Year традиционно объявят 8 марта — в Международный день борьбы за права женщин.

Важно
Конкурс Women's World Car Of The Year проводится с 2010 года. Лучшие авто для женщин определяет жюри из 82 журналисток, которые представляют 55 стран мира. В прошлом году победителем стал кроссовер Hyundai Santa Fe.

Между прочим, недавно назвали лучшее авто года в Европе. Премию получил производитель, который не выигрывал более полувека.

Также Фокус рассказывал о лучших внедорожниках 2026 года.