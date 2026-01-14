Кроссоверы и электрокары: названы лучшие авто 2026 года для женщин (фото)

Объявлены лучшие авто 2026 года для женщин. В рейтинг вошли шесть новых моделей разных классов.

Организаторы премии Women's World Car Of The Year ("Женский всемирный автомобиль года") назвали финалистов конкурса, которые одновременно являются победителями в своих категориях. Об этом сообщается на сайте акции.

На звание лучшего авто года для женщин претендуют шесть моделей. Они уже получили награды в своих номинациях. Среди них — сразу три электрокара и Mercedes CLA, который имеет электрические версии. Кроме того, четыре финалиста — авто повышенной проходимости.

Nissan Leaf Мерседес CLA Lamborghini Temerario Skoda Elroq Hyundai Ioniq 9 Toyota 4Runner Renault получила награду за технологии Ашхабад был отмечен за отстаивание прав женщин

Лучшие авто для женщин в 2026 году:

лучший городской автомобиль — Nissan Leaf;

лучший большой автомобиль — Mercedes-Benz CLA;

лучший эксклюзивный автомобиль — Lamborghini Temerario;

лучший компактный кроссовер — Skoda Elroq;

лучший большой кроссовер — Hyundai Ioniq 9;

лучший внедорожник — Toyota 4Runner.

Кроме того, награду за технологии присудили Renault, а награду за отстаивание прав женщин получил Ford.

Именно один из шести финалистов станет лучшим женским авто года. Победителя премии Women's World Car Of The Year традиционно объявят 8 марта — в Международный день борьбы за права женщин.

Конкурс Women's World Car Of The Year проводится с 2010 года. Лучшие авто для женщин определяет жюри из 82 журналисток, которые представляют 55 стран мира. В прошлом году победителем стал кроссовер Hyundai Santa Fe.

