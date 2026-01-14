Кросовери та електрокари: названо кращі авто 2026 року для жінок (фото)

Оголошено найкращі авто 2026 року для жінок. До рейтингу увійшли шість нових моделей різних класів.

Організатори премії Women's World Car Of The Year ("Жіночий всесвітній автомобіль року") назвали фіналістів конкурсу, які одночасно є переможцями у своїх категоріях. Про це повідомляється на сайті акції.

На звання кращого авто року для жінок претендують шість моделей. Вони уже здобули нагороди у своїх номінаціях. Серед них — одразу три електрокари і Mercedes CLA, який має електричні версії. Крім того, чотири фіналісти — авто підвищеної прохідності.

Найкращі авто для жінок у 2026 році:

найкращий міський автомобіль — Nissan Leaf;

найкращий великий автомобіль — Mercedes-Benz CLA;

найкращий ексклюзивний автомобіль — Lamborghini Temerario;

найкращий компактний кросовер — Skoda Elroq;

найкращий великий кросовер — Hyundai Ioniq 9;

найкращий позашляховик — Toyota 4Runner.

Крім того, нагороду за технології присудили Renault, а відзнаку за відстоювання прав жінок отримав Ford.

Саме один із шести фіналістів стане кращим жіночим авто року. Переможця премії Women's World Car Of The Year традиційно оголосять 8 березня — у Міжнародний день боротьби за права жінок .

Конкурс Women's World Car Of The Year проводять із 2010 року. Кращі авто для жінок визначає журі з 82 журналісток, які репрезентують 55 країн світу. Торік переможцем став кросовер Hyundai Santa Fe.

