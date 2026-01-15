Выпускали всего 3 года: Dodge снимает с производства самую дешевую модель (фото)

Кроссовер Dodge Hornet сняли с производства. Самая доступная модель марки стала жертвой политики администрации Дональда Трампа.

Dodge Hornet уже прекратили выпускать и в этом году он покинет рынок после того, как распродадут остатки авто со складов. Эту информацию подтвердили представители американского автопроизводителя в комментарии сайту CarBuzz.

Причиной отказа от Dodge Hornet стали "изменения в политическом климате". Дело в том, что кроссовер Dodge Hornet — более доступный брат-близнец Alfa Romeo Tonale и производство обеих моделей наладили в Италии. Введенные Дональдом Трампом таможенные тарифы в размере 25% сделали Dodge нерентабельным. Alfa Romeo при этом продолжают производить и недавно даже обновили.

Модель выпускали всего три года Фото: Stellantis

Примечательно, что новый Dodge Hornet — относительно свежая модель, которую представили в 2022 году и запустили в производство с 2023. Даже с учетом приостановления производства в середине 2025 года в прошлом году продали 9365 авто, то есть это вторая по популярности модель марки после Dodge Durango.

Відео дня

Важно

Переосмысленная легенда: культовый суперкар Honda возвращают в производство (фото)

Кроссовер Dodge Hornet выпускали с 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 268 л. с. и с 288-сильной плагин-гибридной установкой. Обе версии были полноприводными.

Цена Dodge Hornet стартует с $29 995, то есть это самое дешевое авто марки. После прекращения ее продаж в линейке Dodge останутся всего две модели — Charger и Durango.

Между прочим, новая модель Dodge стала лучшим авто года в Северной Америке.

Также Фокус сообщал, что Jaguar полностью прекратил выпуск авто.