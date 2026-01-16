У США стартувало виробництво нового позашляхового конкурента Tesla Model Y (фото)

Електромобіль Rivian R2 надійшов у виробництво в США. Він здатен розігнатися до сотні за 3 с і впевнено почувається на бездоріжжі.

Новий Rivian R2 почали випускати на підприємстві в Іллінойсі. За словами керівника компанії Роберта Джозефа Скерінджа, поки збирають пробну партію авто, а перші покупці отримають машини за кілька місяців. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Керівник Rivian Роберт Джозеф Скеріндж та серійний R2 Фото: Rivian

Електромобіль Rivian R2, подробиці та характеристики

Позашляховик Rivian R2 — нова компактна модель молодої американської компанії. Електрокар вартістю від $45 000 кине виклик Tesla Model Y, а також новому Jeep Recon.

Важливо

Ціна $3500 і запас ходу 160 км: представлено найдешевший Rivian (фото)

4,7-метровий електромобіль Rivian R2 зовні повторює старшого брата R1S і вирізняється кутастим дизайном із високим капотом та вертикальними задніми стійками даху. У салоні на передній панелі встановили два екрани. Позашляховик має два багажники.

Відео дня

Електрокар повторює дизайн Rivian R1 Фото: Rivian Запас ходу Rivian R2 перевищує 480 км Фото: Rivian У салоні встановили два екрани Фото: Rivian

Новий Rivian R2 продаватимуть у версіях із одним, двома та трьома моторами. Найпотужніший варіант здатен розігнатися до сотні за 3 с. Запас ходу перевищить 480 км.

Як і інші електромобілі Rivian, R2 підготовлений до бездоріжжя. Його кліренс становить 249 мм, а за доплату доступні позашляхові шини.

Між іншим, на ринок вийшов сімейний кросовер від General Motors за $8500, який має електричну версію.

Також Фокус розповідав про 1000-сильний позашляховик Rezvani з бронею і тепловізором.