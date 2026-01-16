У США стартувало виробництво нового позашляхового конкурента Tesla Model Y (фото)
Електромобіль Rivian R2 надійшов у виробництво в США. Він здатен розігнатися до сотні за 3 с і впевнено почувається на бездоріжжі.
Новий Rivian R2 почали випускати на підприємстві в Іллінойсі. За словами керівника компанії Роберта Джозефа Скерінджа, поки збирають пробну партію авто, а перші покупці отримають машини за кілька місяців. Про це повідомляє сайт Autoevolution.
Електромобіль Rivian R2, подробиці та характеристики
Позашляховик Rivian R2 — нова компактна модель молодої американської компанії. Електрокар вартістю від $45 000 кине виклик Tesla Model Y, а також новому Jeep Recon.Важливо
4,7-метровий електромобіль Rivian R2 зовні повторює старшого брата R1S і вирізняється кутастим дизайном із високим капотом та вертикальними задніми стійками даху. У салоні на передній панелі встановили два екрани. Позашляховик має два багажники.
Новий Rivian R2 продаватимуть у версіях із одним, двома та трьома моторами. Найпотужніший варіант здатен розігнатися до сотні за 3 с. Запас ходу перевищить 480 км.
Як і інші електромобілі Rivian, R2 підготовлений до бездоріжжя. Його кліренс становить 249 мм, а за доплату доступні позашляхові шини.
Між іншим, на ринок вийшов сімейний кросовер від General Motors за $8500, який має електричну версію.
Також Фокус розповідав про 1000-сильний позашляховик Rezvani з бронею і тепловізором.