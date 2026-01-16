В США стартовало производство нового внедорожного конкурента Tesla Model Y (фото)
Электромобиль Rivian R2 поступил в производство в США. Он способен разогнаться до сотни за 3 с и уверенно чувствует себя на бездорожье.
Новый Rivian R2 начали выпускать на предприятии в Иллинойсе. По словам руководителя компании Роберта Джозефа Скеринджа, пока собирают пробную партию авто, а первые покупатели получат машины через несколько месяцев. Об этом сообщает сайт Autoevolution.
Электромобиль Rivian R2, подробности и характеристики
Внедорожник Rivian R2 — новая компактная модель молодой американской компании. Электрокар стоимостью от $45 000 бросит вызов Tesla Model Y, а также новому Jeep Recon.Важно
4,7-метровый электромобиль Rivian R2 внешне повторяет старшего брата R1S и отличается угловатым дизайном с высоким капотом и вертикальными задними стойками крыши. В салоне на передней панели установили два экрана. Внедорожник имеет два багажника.
Новый Rivian R2 будет продаваться в версиях с одним, двумя и тремя моторами. Самый мощный вариант способен разогнаться до сотни за 3 с. Запас хода превысит 480 км.
Как и другие электромобили Rivian, R2 подготовлен к бездорожью. Его клиренс составляет 249 мм, а за доплату доступны внедорожные шины.
