В США стартовало производство нового внедорожного конкурента Tesla Model Y (фото)

Электромобиль Rivian R2 поступил в производство в США. Он способен разогнаться до сотни за 3 с и уверенно чувствует себя на бездорожье.

Новый Rivian R2 начали выпускать на предприятии в Иллинойсе. По словам руководителя компании Роберта Джозефа Скеринджа, пока собирают пробную партию авто, а первые покупатели получат машины через несколько месяцев. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Руководитель Rivian Роберт Джозеф Скериндж и серийный R2 Фото: Rivian

Электромобиль Rivian R2, подробности и характеристики

Внедорожник Rivian R2 — новая компактная модель молодой американской компании. Электрокар стоимостью от $45 000 бросит вызов Tesla Model Y, а также новому Jeep Recon.

4,7-метровый электромобиль Rivian R2 внешне повторяет старшего брата R1S и отличается угловатым дизайном с высоким капотом и вертикальными задними стойками крыши. В салоне на передней панели установили два экрана. Внедорожник имеет два багажника.

Электрокар повторяет дизайн Rivian R1 и повторяет дизайн Rivian R1 Фото: Rivian Запас хода Rivian R2 превышает 480 км Фото: Rivian В салоне установили два экрана Фото: Rivian

Новый Rivian R2 будет продаваться в версиях с одним, двумя и тремя моторами. Самый мощный вариант способен разогнаться до сотни за 3 с. Запас хода превысит 480 км.

Как и другие электромобили Rivian, R2 подготовлен к бездорожью. Его клиренс составляет 249 мм, а за доплату доступны внедорожные шины.

