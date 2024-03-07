В США презентовали недорогие электрические внедорожники с большим запасом хода (видео)

Электромобили Rivian R2 и R3 предложат в модификациях с одним, двумя и тремя моторами. Запас хода внедорожников превысит 480 км.

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Rivian расширяет свой модельный ряд. У электромобиля R1 появятся младшие братья R2 и R3. Внедорожники уже презентовали в США, однако производство начнется только через несколько лет. Их подробности раскрыли во время онлайн-презентации на Youtube-канале американского производителя.

Rivian R2 достигает 4,7 м в длину Фото: Rivian

Новый Rivian R2

Электрический внедорожник начнут выпускать в первой половине 2026 года. Цена Rivian R2 Цена Rivian R2 стартует с 45 000 долларов, то есть он станет более "внедорожной" альтернативой Tesla Model Y и Volkswagen ID.4.

Электрокар напоминает старшего Rivian R1S. У него такой же двухобъемный силуэт с высокой оконной линией, а передняя и задняя оптика растянуты на всю ширину кузова. Сохранены и фирменные вертикальные фары.

Топовая версия Rivian R2 разгоняется до сотни за 3 с Фото: Rivian

Несмотря на схожесть с R1, внедорожник Rivian R2 создан на полностью новой платформе. Ее особенность — увеличенные аккумуляторы в батарее.

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Размеры Rivian R2:

длина — 4715 мм;

ширина — 1905 мм;

высота — 1700 мм;

колесная база — 2935 мм.

На передней панели установлены два дисплея Фото: Rivian

В салоне на передней панели установлены два дисплея, а руль дополнен переключателями-колесиками. Rivian R2 имеет аж два больших "бардачка". Сложить можно не только задние, но и передние кресла — это создает внутри спальные места. Также при желании можно опустить даже задние окна. Авто получило багажники спереди и сзади.

Электромобиль Rivian R2 получит заднеприводные и полноприводные силовые установки с одним, двумя или тремя моторами. Самая мощная версия сможет разгоняться до 100 км/ч за 3 с. Запас хода превысит 480 км, независимо от версии.

В салоне складываются не только задние, но и передние кресла Фото: Rivian

Конечно же, новый Rivian R2 сохраняет превосходные внедорожные качества. Его клиренс достигает 249 мм, угол въезда составляет 25°, а съезда — 27°. Можно заказать большие 32-дюймовые шины.

Электрокроссовер Rivian R3

О новом Rivian R3 информации меньше. Известно, что это компактный кроссовер с колесной базой 2800 мм, который использует платформу, детали салона и силовые установки модели R2. Отличить его можно по наклоненным задним стойкам.

Rivian R3 — компактный электрокроссовер Задние стойки Rivian R3 наклонены наклонные Rivian R3X Детали салона позаимствованы у Rivian R2

Вместе со стандартной моделью предложат вариант улучшенной проходимости R3X с увеличенным клиренсом, пластиковым обвесом и внедорожными шинами. В салоне использованы более выносливые материалы. Электромобиль Rivian R3 будет дешевле R2, но цену пока не называют

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