У США презентували недорогі електричні позашляховики з великим запасом ходу (відео)
Електромобілі Rivian R2 та R3 запропонують у модифікаціях із одним, двома та трьома моторами. Запас ходу позашляховиків перевищить 480 км.
Rivian розширює свій модельний ряд. У електромобіля R1 з’являться молодші брати R2 та R3. Позашляховики вже презентували в США, проте виробництво почнеться лише за кілька років. Їх подробиці розкрили під час онлайн-презентації на Youtube-каналі американського виробника.
Новий Rivian R2
Електричний позашляховик почнуть випускати в першій половині 2026 року. Ціна Rivian R2 Ціна Rivian R2 стартує з 45 000 доларів, тобто він стане більш "позашляховою" альтернативою Tesla Model Y і Volkswagen ID.4.
Електрокар нагадує старшого Rivian R1S. У нього такий же двооб’ємний силует з високою віконною лінією, а передня та задня оптика розтягнуті на всю ширину кузова. Збережені й фірмові вертикальні фари.
Незважаючи на схожість із R1, позашляховик Rivian R2 створений на повністю новій платформі. Її особливість — збільшені акумулятори в батареї.Важливо
Розміри Rivian R2:
- довжина – 4715 мм;
- ширина – 1905 мм;
- висота – 1700 мм;
- колісна база – 2935 мм.
У салоні на передній панелі встановлено два дисплеї, а кермо доповнене перемикачами-коліщатками. Rivian R2 має аж два великих "бардачки". Скласти можна не лише задні, але й передні крісла – це створює всередині спальні місця. Також за бажання можна опустити навіть задні вікна. Авто має багажники спереду і ззаду.
Електромобіль Rivian R2 отримає задньопривідні та повнопривідні силові установки з одним, двома або трьома моторами. Найпотужніша версія зможе розганятися до 100 км/год за 3 с. Запас ходу перевищуватиме 480 км, незалежно від версії.
Звісно ж, новий Rivian R2 зберігає чудові позашляхові якості. Його кліренс сягає 249 мм, кут в’їзду складає 25°, а з’їзду – 27°. Можна замовити великі 32-дюймові шини.
Електрокросовер Rivian R3
Про новий Rivian R3 інформації менше. Відомо, що це компактний кросовер з колісною базою 2800 мм, який використовує платформу, деталі салону та силові установки моделі R2. Відрізнити його можна за нахиленими задніми стійками.
Разом зі стандартною моделлю запропонують варіант покращеної прохідності R3X зі збільшеним кліренсом, пластиковим обвісом та позашляховими шинами. У салоні використані витриваліші матеріали. Електромобіль Rivian R3 буде дешевшим за R2, але ціну поки не називають.
Раніше Фокус розповідав про електрокросовер від General Motors за $12 500 із запасом ходу понад 500 км.
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