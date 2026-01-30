Hyundai відмовляється від найнезвичнішої моделі: що запропонують натомість

Пікап Hyundai Santa Cruz можуть достроково зняти з виробництва. Оригінальна модель на базі Tucson не отримає прямого наступника

Hyundai Santa Cruz нинішнього покоління планували виробляти до другого кварталу 2027 року, проте його виробництво можуть зупинити раніше. Про це повідомляє видання Automotive News.

Причиною такого кроку є невисокий попит на модель. У 2025 році продали 25 500 авто — на 20% менше, аніж роком раніше. У сегменті домінує доступніший пікап Ford Maverick, який торік розійшовся накладом у 155 000 екземплярів.

За даними Automotive News, на складах дилерів зібралося чимало непроданих Hyundai Santa Cruz. Примітно, що споріднений кросовер Hyundai Tucson, навпаки, наростив продажі в 2025 році та став одним із найпопулярніших авто у світі.

Утім, повністю відмовлятися від пікапів у Hyundai не планують. Південнокорейський автовиробник веде розробку рамної моделі і вже підтвердив, що вона повинна вийти на ринок у 2029 році.

Новий пікап Hyundai буде крупнішим та більш традиційним, аніж Santa Cruz, який не має рами і збудований на платформі компактного кросовера. Саме це, на думку розробників, повинно привабити американців, які купують найбільше рамних пікапів у світі.

Раніше стало відомо, що з виробництва змінять і масовий доступний Hyundai i10.

Також Фокус писав, що Honda припинить випускати нестандартний електричний CR-V.