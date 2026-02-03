Визнали помилку: Audi відродить свою найпопулярнішу модель (фото)

Audi A4 повернеться на ринок у найближчі роки. Знаменита модель збереже двигуни внутрішнього згоряння.

На відродження A4 натякнув СЕО Audi Гернот Дельнер у коментарі австралійському сайту The Drive. Він визнав, що відмова від моделі була помилкою.

Як відомо, нову модель D-класу вирішили перейменувати на Audi A5. Річ у тім, що в Audi змінили номенклатуру назв: моделі з двигунами внутрішнього згоряння планували позначати непарними цифрами, а електричні парними.

Audi A4 припинили випускати в 2025 році Фото: Audi

Оскільки планується електромобіль Audi A4 e-tron (він з'явиться у 2028 році), то і випустили новий Audi A5. Утім, на практиці це викликало в покупців плутанину, адже раніше позначення A5 носили купе та кабріолет.

В Audi вирішили все ж таки відмовитися від таких планів. Старший Audi A6 зберіг свою назву і не став A7 та випускається паралельно з електричним Audi A6 e-tron.

Отже, A5 планують перейменувати в Audi A4. Скоріше за все це станеться під час планового оновлення моделі в найближчі роки.

Нагадаємо, що саме Audi A4 — найпопулярніша модель марки. Із 1994 по 2025 рік випустили понад 8 мільйонів авто п'яти поколінь.

Раніше стало відомо, що Audi відродить оригінальну недорогу модель у новому форматі.

